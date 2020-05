Rekordfå studenter valgte sidste år at læse videre direkte efter gymnasiet, viser tal fra Danmarks Statistik.

Flere og flere studenter tager en pause, inden de går videre fra gymnasiet og begynder på en ny, videregående uddannelse.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Sidste år var der rekordfå studenter - 14 procent af 48.700 unge - som var i gang med en ny uddannelse, tre måneder efter de havde færdiggjort gymnasiet.

Året før var tallet 15 procent af studenterne, som gik direkte videre til et nyt studie.

Og i 2013 var det hele 24 procent, der gik direkte videre til næste uddannelse.

Det er især kvinderne, der lægger bøgerne på hylden, når de har fået studenterhuen på.

Der er også en anden tendens, der gør sig gældende.

Studenter fra erhvervsrettede gymnasiale uddannelser er nemlig hurtigere til at gå i gang med en ny uddannelse end studenter fra de alment gymnasiale uddannelser.

Men forskellen er dog blevet indsnævret de senere år, fremgår det af meddelelsen fra Danmarks Statistik.

Generelt gælder for de hurtige startere, at den største del søger mod universitetet.

Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sidste år, havde 86 procent af de studerende, der begyndte på en videregående uddannelse i 2018, holdt et eller flere sabbatår.

I den forbindelse udtalte Mette Fjord Sørensen, chef for videregående uddannelser og forskning i Dansk Industri, at det ikke er nogen dårlig idé at holde en pause.

- Hvis du tager et sabbatår, hvor du er en del af arbejdsmarkedet og en del af en arbejdskultur, så får du også lov at stifte bekendtskab med, hvordan det er at gå på arbejde hver dag, og hvordan bidrager du til fællesskabet.

- Det giver den erfaring, hvor du måske bliver klogere på, hvor du vil hen karrieremæssigt i dit liv, sagde hun.

/ritzau/