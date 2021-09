Det vælter med festglade unge mennesker i det aarhusianske natteliv, efter klubberne for alvor genåbnede 1. september.

Men nogle unge har svært ved at styre, at de kan feste uden begrænsninger til den lyse morgen.

Det gælder især unge i alderen 18 til 19 år, der først nu for alvor rigtigt mærker at komme på en ordentlig bytur.

»Vi oplever, at der har været tryk på. Der er masser af unge mennesker, som har længtes efter at gå i byen, og det har de gjort i fuld flor,« siger afdelingsleder hos Østjyllands Politi Heine Hansen og tilføjer:

»Der er nogle unge mennesker, der ikke har lært at gå i byen. De blev 18 under corona, og så har de været forhindret i at lære det under corona.«

Som konsekvens af at flere unge skal lære at gå i byen, har politiet været markant mere til stede i nattelivet, så de kan forhindre ballade, før den opstår.

Det har resulteret i væsentlige flere sager, hvor folk er blevet sigtet for at forstyrre offentligheden. Det viser tal, B.T. Aarhus har fået fra Østjyllands Politi.

Tallene viser antallet af anmeldelser inden for forskellige sagskategorier i Aarhus Kommune i perioden 1. september til 22. september

I 2019 blev 60 sigtet efter ordenbekendtgørelsen, i 2020 var tallet 57, mens det i 2021 er hele 107, der indtil videre er blevet sigtet.

»Man er i gang med at lære at gå i byen, og det kan være svært at lære,« fortæller afdelingslederen og tilføjer:

»Vi er til stede, og vi griber ind, når der er nogen, der begynder at slå brystet sammen, så det ikke eskalerer.«

Og noget tyder på, at politiets taktik virker, når der ses på voldstallene.

I perioden i 2019 blev 50 personer sigtet for vold i nattelivet, mens det i 2021 er 36 personer..

Herunder kan ses udviklingen i en række anmeldelser i Aarhus Kommune fra 2019-2021 i perioden 1. september til 22. september.

Ordensbekendtgørelsen:: 2019: 60

2020: 57

2021: 107

Uro og uorden:

2019: 130

2020: 162

2021: 128

Vold:

2019: 50

2020: 33

2021: 36

Restaurationsloven

2019: 0

2020: 2

2021: 9

Knivloven:

2019: 12

2020: 14

2021: 19

Forsøg på manddrab:

2019: 0

2020: 1

2021: 0

Drab:

2019: 0

2020: 0

2021: 0

Østjyllands Politi vil fortsætte med at patruljere i nattelivet.

»Vi forsøger at være meget tydeligt til stede og synlige,« fortæller han.