Den amerikanske rapper ASAP Rocky gav lørdag koncert på festivalen Tinderbox i Odense.

Under koncerten viste storskærmene flere gange teksten: ‘ Moshpits er ikke tilladt’ og ‘Der bliver skubbet for meget. Træd baglæns.’

Det alt imens rapperen opfordrede gæsterne til at gøre det modsatte.

»Åben så den moshpit. Jeg vil se jer gå amok,« siger ASAP Rocky.

Flere end titusinde festivalgæster stod foran scenen, da koncerten gik i gang. Dem, der stod allerforrest, havde ventet i mere end fire timer.

»Der gik ikke mere end et minut, før vi blev presset helt op i hegnet. Folk ville bare frem,« fortæller 18-årige Anna, der stod helt oppe ved scenen under koncerten.

Hun endte med hudafskrabninger på både knæ og hofte, da hun blev presset op mod det hegn, der holdt festivalgæsterne et par meter fra scenekanten.

Bag hende fik flere end 20 unge kvinder det så dårligt, at de måtte hjælpes op til vagterne bag hegnet, fordi de enten besvimede eller ikke kunne komme op at stå igen.

Selvom vi forsøgte at få pigerne op til vagterne foran scenen, så hev folk fat i dem 18-årige Anna

Et moshpit er nemlig et fænomen, hvor en gruppe mennesker danner en stor rundkreds under en koncert. Når musikken intensiverer, hopper de deltagende mod hinanden og danser voldsomt.

Flere af dem, der deltog i rundkredsen faldt og blev trukket i, selvom de netop var besvimet.

»Selvom vi forsøgte at få pigerne op til vagterne foran scenen, så hev folk fat i dem,« fortæller Anna.

Paulina Skauminaite på 17 år var også til koncerten.

Hun fortæller, at det var en god koncert, men det blev lidt for voldsomt med de store moshpit.

»På et tidspunkt gik en dreng forbi os med næseblod,« siger hun.

B.T. har talt med John Foged, der er presseansvarlig på festivalen.

Via mail forklarer han, at man havde sagt til rapperen, der er kendt for sin glæde ved moshpits, at det altså ikke var tilladt under koncerten.

Men det gjorde rapperen altså alligevel.

Hvorfor stoppede I ikke koncerten, da flere end 20 unge kvinder måtte trækkes ud fra mængden?

'Sikkerhedspersonalet hjalp løbende gæster, der havde behov for det. Det blev påpeget for ASAP Rockys hold adskillige gange under koncerten, at vi ikke tillader mosh pits, og at vi stod klar til at afbryde koncerten,' svarer John Foged i en mail til B.T. og fortsætter:

'Artisten fulgte instrukserne og fik derfor lov til at færdiggøre koncerten.'