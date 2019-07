Optaget af nye studerende på sygeplejerskeuddannelserne øges denne sommer med syv procent, oplyser styrelse.

Det bliver det næsthøjeste optag nogensinde, når universiteter og professionshøjskoler efter sommerferien åbner dørene for nye studerende.

65.714 unge i Danmark bliver fredag tilbudt en plads på en af landets videregående uddannelser. Heraf bliver 82 procent optaget på den uddannelse, der er deres førsteprioritet.

Det oplyser Styrelsen for Forskning og Undervisning.

En af de studier, der optager flest nye studerende, er sygeplejerskeuddannelsen. Hele 4034 unge får mulighed for at uddanne sig til sygeplejerske. Det er en stigning på syv procent i forhold til sidste års optag.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) glæder sig over udviklingen, som hun håber kan bidrage til at lette presset på de ofte travle sygehusafdelinger.

- Vi vil som regering meget gerne sikre bedre forhold på vores sygehuse og bedre tid til den enkelte patient samt sikre, at færre sygeplejersker oplever, at deres hverdag er presset og stresset.

- Det kræver selvfølgelig, at vi kan ansætte flere. Men det kræver også, at vi uddanner flere, og derfor er det et rigtig vigtigt tal for mig, siger hun.

Det øgede optag på sygeplejerskestudiet kommer, selv om antallet af ansøgere til uddannelsen faktisk viste sig at være faldet en smule, da der var frist for ansøgninger i begyndelsen af juli.

4991 personer søgte ind på uddannelsen. To procent færre end sidste år.

Hos Dansk Sygeplejeråd glæder næstformand Anni Pilgaard sig over, at flere får muligheden for at blive sygeplejerske.

Men hun opfordrer samtidig til, at man trods det øgede optag ikke glemmer, at der er brug for at have fokus på de arbejdsforhold, som sygeplejerskerne kommer ud til efter endt uddannelse.

- Vores arbejdsmiljø - både fysisk og psykisk - er efterhånden så hårdt, at vi i den grad anbefaler, at man gør det bedre at være sygeplejerske.

- For os er det glædeligt, at der bliver optaget flere. Men det er mindst lige så vigtigt, at de sygeplejersker, der allerede er i faget, får arbejdsforhold, der gør, at de kan blive i faget, siger Anni Pilgaard.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen forsikrer, at hun og regeringen vil arbejde hårdt for at forbedre rammerne for sygeplejerskerne, der mange steder arbejder under et stort pres.

- Jeg kan godt forstå, at man overvejer at skifte fag, hvis ens hverdag ikke hænger sammen, og man ikke har tid til den faglighed og de værdier, der gjorde, at man valgte at blive sygeplejerske.

- Men så er det min politiske opgave som en del af en regering at sikre, at de rammer bliver bedre, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse oplyser, at antallet af pladser på sygeplejerskestudiet er centralt fastsat, og i 2019 er antallet blevet hævet.

/ritzau/