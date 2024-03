22.925 mellem 20 og 34 år modtager førtidspension, hvilket er flere i aldersgruppen end nogensinde før.

Aldrig før har så mange danskere mellem 20 og 34 år modtaget førtidspension.

Det viser nye tal fra Jobindsats, hvis statistik går tilbage til januar 2004.

Per januar 2024 er der 22.925 førtidspensionister i aldersgruppen, hvilket repræsenterer en stigning på 38 procent i løbet af de seneste fem år.

I rene tal svarer det til en stigning på 6340.

- Det er bekymrende, at så mange unge, som er tidligt i arbejdslivet med mange år til pension, modtager førtidspension, lyder det i en kommentar fra Mads Moberg Reumert, cheføkonom i Danica Pension.

Kigger man på hele befolkningen, er der i dag 244.405 førtidspensionister.

Det er en stigning på næsten 40.000 førtidspensionister i løbet af de seneste fem år, men stadig under de 261.000 for 20 år siden.

- Når man først er kommet på førtidspension, er sandsynligheden for, at komme tilbage på arbejdsmarkedet, ganske lille, siger Mads Moberg Reumert.

- Jeg kan godt være bekymret for, at vi de kommende perioder ser endnu flere unge på førtidspension.

I løbet af de første 11 måneder i 2023 begyndte 20.700 personer at modtage førtidspension.

Blandt yngre kvinder, der er under 40 år, var der den største stigning sammenlignet med tidligere år. Siden 2004 er antallet af kvinder, der årligt begynder på førtidspension, steget med 47 procent.

Også den tendens bekymrer Mads Moberg Reumert:

- Vi så i 2023 en meget høj tilgang til førtidspension, særligt blandt yngre kvinder under 40 år. Selv om tilgangen den seneste måned er faldet en smule i forhold til for et år siden, er det fortsat et højt niveau af nye tilkendelser.

Mads Moberg Reumert bemærker også, at andelen, der får tilkendt førtidspension grundet en psykisk lidelse, er steget med mere end 10 procent i løbet af de seneste fem år.

/ritzau/