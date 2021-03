Brasilien har længe været et af de lande i verden med flest døde og smittede med covid-19, kun overgået af USA. Og nu er der igen dårligt nyt for de i forvejen hårdt ramte brasilianere:

Flere og flere unge dør med virussen. Det skriver Forbes.com.

Mere nøjagtigt er omkring 2.800 mennesker under 40 år døde af coronavirus i Brasilien i Sydamerika. Det er mere end dobbelt så mange sammenlignet med februar sidste år ifølge tal fra myndighederne.

Stigningen i antallet af dødsfald blandt unge skyldes formentlig den såkaldte brasilianske variant af coronavirussen.

Folk står i kø for at få fyldt ilt på flakser, der bruges til at hjælpe covid-19 patienter. Ilten, må folk selv betale for, da sundhedssystemerne er ved at bukke under flere steder. Foto: ERNESTO BENAVIDES

Den brasilianske variant tog sin begyndelse i Manaus i det nordlige Brasilien. Her havde de første smittebølger inficeret så store dele af befolkningen, at der burde være flokimmunitet. Men virussen fandt alligevel en vej gennem mutationer, og befolkningen blev smittet igen.

Varianten vurderes at være mere smitsom end de gængse varianter af virussen.

Landet har i skrivende stund registreret i omegnen af 307.000 dødsfald samt registreret over 12.400.000 millioner smittede.

De unge smittede brasilianere bliver desuden mere syge end tidligere under pandemien, oplyser lokale læger ifølge CNN og Bloomberg. De indlægges også hyppigere.

Brasiliens præsident Jair Bolsonaro har mange gange undervurderet coronavirus. Foto: UESLEI MARCELINO

I Brasilien har der ikke været lige så mange coronarestriktioner som i andre dele af verden. Det skyldes blandt andet, at præsident Jair Bolsonaro offentligt har modsat sig nedlukninger af samfundet. Han har endda nedgjort dem, der har bekymret sig om virussen.

Hospitalerne i landet er overbelagte, og mange er på randen af kollaps.

Brasilien har vaccineret omkring seks procent af befolkningen med det første stik. Vaccinerne har dog vist sig at være mindre effektive ved den brasilianske variant.

Herhjemme er der fundet blot tre tilfælde af varianten, og der er ifølge de danske myndigheder foretaget smitteopsporing og isolation af de pågældende personer.