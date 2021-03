Flere og flere unge er begyndt at putte små nikotinposer – som ofte kaldes for snus, selvom det ikke er helt det samme – op under deres overlæbe.

Men de populære produkter er ikke uden problemer, og de kan have store konsekvenser at bruge.

Det fortæller Karen Hemmingsen, der er rygestopkoordinator hos Sekretariatet for Sundhed hos Vordingborg Kommune, til Sjællandske.

For det første kan produktet være stærkt vanedannende, og for det andet kan det medvirke til flere sygdomme:

»Nogle unge tror, at det er bedre for kroppen at bruge nikotinposer end at ryge cigaretter, men det er altså ikke korrekt. Nikotinposerne indeholder ikke tobak, så de skader ikke dine lunger, som cigaretter gør, men de medvirker til en masse andre sygdomme og gener,« fortæller hun til lokalmediet.

For selvom nikotinposerne ikke indeholder tobak – hvilket reel snus gør – så indeholder de nikotin. Og det bør man især som ung holde sig fra, forklarer rygestopkoordinatoren.

Nikotinen er nemlig ikke godt for hjernen, og slet ikke for yngre hjerner, da det ifølge Karen Hemmingsen kan forårsage en nedsat indlæringsevne, ligesom der er øget risiko for at udvikle psykiske sygdomme som angst, depression og opmærksomhedsforstyrrelser.

Som om det ikke var nok, så kan de små nikotinposer – som fire procent af de 15-29-årige ifølge en ny undersøgelse bruger – også føre til større risiko for kræft i bugspytkirtlen, sukkersyge og blodpropper. Det er desuden heller ikke godt for tandkædet, som nikotinen kan ætse.