Bilister på vej mod København skal væbne sig med tålmodighed tirsdag morgen, hvor flere uheld på motorvejene i retning mod hovedstaden giver problemer for trafikken.

Ifølge Vejdirektoratet har der været et uheld på Motorring 3 fra Lyngby mod Avedøre mellem Buddinge og motorvejskryds Gladsaxe.

Her er højre spor spærret efter et uheld.

Ogås på Køge Bugt Motorvejen fra Køge mod Avedøre mellem Greve C og Greve N har der været et uheld, som giver kø og tæt trafik.

Vagthavende hos Vejdirektoratet Camilla Eghøj fortæller, at der begge steder er tæt trafik, men at det går hurtigt med at rydde op.

På Motorring 3 skal bilisterne regne med cirka fem mintutters forsinkelse i forhold til normal myldretid.

P Køge Bugt er den tætte trafik 'ikke værre end den plejer at være' på nuværende tidspunkt.

Opdateres...