Da journalisten Jakob Tage Ramlyng onsdag morgen mødte på arbejde på TV 2 som vanligt, havde han ingen ide om, at han 24 timer senere selv skulle blive breaking news landet over.

Og at hans nyhedsdirektør Mikkel Hertz skulle melde offentligt ud, at kolleger, der har været i kontakt med ham i løbet af onsdagens arbejdstid, nu skal undersøges for coronavirus.

Men torsdag morgen er det blevet en realitet, fortæller TV 2's nyhedschef til B.T.

De TV 2-medarbejdere, der har været i kontakt med Danmarks første coronavirus-smittede person på arbejdspladsen, skal nu undersøges af Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Vi afventer lige nu, at Styrelsen for Patientsikkerhed ankommer,« fortæller Mikkel Hertz.

»De vil med faglig ekspertise hjælpe os med at informere medarbejderne, og så vil de gennemgå Jacobs færden på arbejdspladsen i går. Hvem han har været tæt på. Og så vil de individuelt fra den ene til den anden vurdere, om nogen skal sendes i karantæne, og i givet fald hvem,« siger Mikkel Hertz.

Som så mange andre danskere havde Jacob Tage Ramlyng nydt sin vinterferie i de italienske alper med ski på fødderne. Hans vintererie faldt lige akkurat samtidig med, at coronavirussen begyndte at sprede sig aggresivt i de Norditalienske regioner, smitte over 300 personer og kræve over 11 liv.

Jakob Tage Ramlyng blev den første dansker smittet med den nye, verdensomspændende coronavirus CoVid-19. Og da han mødte ind på arbejde onsdag morgen, anede han ikke uråd.

Jakob Tarp Ramlyng på skiferie.

Men selvom virussen smitter ved tæt kontakt mellem mennesker, og Jakob Tarp Ramlyng brugte flere timer på arbejdspladsen med virussen i kroppen, fortsætter TV 2's ansatte med at arbejde ufortrødent videre. På trods af at de potentielt set har været udsat for en direkte smittekilde.

»Vi har pligt til at dække en væsentlig historie som denne, selvom vi er blevet midpunkt i det,« siger Mikkel Hertz.

Jakob Tarp Ramlyng havde det fint og viste ingen symptomer på sygdommen, da han mødte ind på arbejde onsdag morgen.

Men i løbet af dagen fik han hovedpine og uro i maven.

Jakob Tarp Ramlyng testes for CoVid-19.

»Det var ikke noget, han normalt ville have reageret på, men i lyset af ferien, og at konen havde vist symptomer, valgte han, at det var klogest at tale med en chef om det. De blev enige om, at han skulle gå hjem,« siger Mikkel Hertz.

Selvom konen ifølge Mikkel Hertz viste symptomer, er hun ikke blevet testet positiv for coronavirus.

Jakob Tarp Ramlyng er nu isoleret med sin familie i hjemmet.

»Han fik valget mellem isolation på sygehus eller i hjemmet, og han valgte så at tage imod tilbuddet om isolation i hjemmet. Det havde han vel næppe fået lov til, hvis ikke det gav mening,« siger Mikkel Hertz.

»Det er en ferie, som familien ikke glemmer foreløbigt. Jeg har talt med ham flere gange. De er ved godt mod, trygge og bliver taget godt imod af det sundhedsfaglige personale. Det eneste, der bekymrer ham, er om han skulle have give smitten videre,« siger Mikkel Hertz.

Det kan tage flere uger, før symptomerne på CoVid-19 viser sig, og derfor er det ikke til at sige, om coronavirussen har spredt sig til andre medarbejdere på TV 2.

Der er derfor flere medarbejdere, der er nervøse, fortæller nyhedsdirektøren.

»Der er nogen, der er nysgerrige og har mange spørgsmål, og så er der nogen, der er utrygge. Vi informerer dem så godt, som vi kan,« siger Mikkel Hertz.