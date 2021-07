Lidt i seks lørdag morgen er strømmen gået for flere tusinde husstande på Sjælland.

Hele 7.667 husstande er ramte.

Det er primært i København, Rødovre og Brøndby, som du kan se på billedet i artiklen.

Radius, der står for strømforsyningen, beskriver det som en uvarslet afbrydelse, og de kender endnu ikke den helt præcise årsag.

De har dog en klar formodning om, hvad der ligger bag, fortæller Radius til B.T.

I København skulle problemet efter sigende være opstået på grund af en kabelfejl i et anlæg.

For Rødovre og Brøndbys vedkommende er det formentlig alt det vand, der er kommet i løbet af natten, der er skyld i strømafbrydelsen.

Uanset årsag fortæller Radius dog, at alle husstande i de tre ramte byer kan forvente igen at kunne tænde for stikkontakten klokken 08.00.