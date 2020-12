I et svar til TV2 skriver Sundhedsministeriet, at mellem 5 og 10 procent udebliver fra deres test hver dag.

Hver dag er der flere tusinde danskere, der udebliver fra deres bookede aftaler til coronatest.

Det skriver TV 2 baseret på et svar fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Her skriver ministeriet, at data fra de seneste uger peger på, at andelen af personer, der ikke møder op til deres bookede test, ligger på mellem 5 og 10 procent.

Det betyder, at mellem 3900 og 8300 danskere hver dag ikke dukker op til deres planlagte coronatest, skriver TV 2.

Tallene er baseret på, at der de seneste tre uger i gennemsnit er foretaget lige over 75.000 test om dagen.

- Det er ikke i orden. Man skal ikke blive væk. Så må man melde afbud, så andre kan komme til, siger Line Ervolder (K), fungerende sundhedsformand i Region Hovedstaden til TV 2.

Oplysningerne er dog ifølge Sundheds- og Ældreministeriet behæftet med en vis usikkerhed.

Desuden bliver der i et vist omfang kompenseret for udeblivelserne, da der løbende bliver justeret antallet af ledige tider til test.

