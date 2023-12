Det er ikke unormalt med et værtshusslagsmål hist og her, hvis man frekventerer det danske natteliv.

Men oftest er det nu de betalende gæster, der ynder at kaste knytnæver i retning af hinanden.

Undtagelsen skete dog i det midt -og vestjyske denne weekend.

Her gik vreden nemlig flere steder ud over dem, der brugte fredag eller lørdag aften på at lange drinks over disken eller tjekke ID i døren.

Det skriver TV Midtvest.

Et af tilfældene skete på legendariske Æ Gammel Laugstow i Tarm, hvor en 53-årig kvindelig tjener blev sparket omkuld med ét los ved lysken.

I Skive var den også gal.

Her kom to gæster i totterne på hinanden, hvorfor en kvindelig bartender havde tilkaldt en dørmand.

Situationen eskalerede dog så meget, at kvinden selv valgte at gå imellem de to, før dørmanden var fremme.

Det kostede dog den 31-årige kvinde en knytnæve i ansigtet.

Sidste sted, hvor vreden gik ud over personalet, var ved baren Latinerly i Viborg.

Indenfor lagde en 33-årig kvinde en opførsel for dagen, der fik personalet til at sende hende ud af beværtningen.

Det ville hun ikke, så derfor blev en dørmand hidkaldt til opgaven.

Men kvinden ville stadig ikke, og det lod hun dørmanden mærke.

I alt udsatte hun dørmanden for mellem seks og otte spark, fire til fem slag, kradsede hænder og kommentaren:

»Jeg slår dig ihjel«.

Det har nu kostet kvinden en sigtelse for trusler og vold, skriver lokalmediet.

TV Midtvest har talt med lokalpolitiet i Skive, der understreger, at vold mod personalet normalt hører sjældenhederne til.

»Der er langt mellem snapsene, hvis vi skal blive inden for faget,« lyder det fra politiassistent Niels Bach.