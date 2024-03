Danmark oplever i øjeblikket usædvanligt mange tilfælde af papegøjesyge, oplyser Statens Serum Institut.

Siden 20. december 2023 har der således været påvist 23 tilfælde. Normalt registrerer SSI mellem 15 og 30 tilfælde på et helt år, lyder det i en pressemeddelelse fra instituttet.

»Vi oplever lige nu flere tilfælde end normalt, og samme melding hører vi fra andre kollegaer rundt omkring i Europa. Derfor beder vi læger i praksis og på hospitaler om at være særligt opmærksomme på sygdommen,« udtaler seniorforsker Søren Uldum.

Papegøjesyge, som er en luftvejsinfektion med influenzalignende symptomer, kan smitte ved tæt kontakt med fugle, eller hvis man indånder forstøvede partikler fra fjer eller efterladenskaber.

Oftest bliver mennesker smittet af stue- eller hobbyfugle, oplyser SSI.

De fleste smittede denne vinter melder dog om »ingen eller ukendt fuglekontakt«, lyder det fra instituttet.

Andre har efter sigende fodret fugle ved fuglebræt eller foderautomater.

»Vi mistænker, at hovedårsagen til smitten skal findes blandt vilde fugle,« bemærker Søren Uldum og tilføjer, at SSI har gang i flere tiltag for at afklare dette.

Papegøjesyge er forårsaget af bakterien chlamydia psittaci.