På to uger er der konstateret tre tilfælde af den alvorlige børnesygdom mæslinger i Danmark.

En sygdom, der viser sig med feber, løbende næse, ondt i halsen og høj feber. Dernæst et småplettet og lyserødt udslæt. I værste tilfælde er den livstruende.

Og derfor opfordrer SSI (Statens Serums Institut, red.) nu danske læger til at være særligt opmærksomme på mæslinger i de kommende uger.

Det fremgår af den seneste opdatering fra instituttets infektionsberedskab.

FAKTA: Symptomer på mæslinger Tiden fra smitte til sygdommen bryder ud af forskellig fra person til person. Det almindelige er en til to uger.



Efter godt 14 dage begynder sygdomme med:



FASE 1: Temperaturforhøjelse til 39 grader

Snue

Hoste - der kan komme til at lyde som en søløve

Røde øjne

Lysfølsomhed

Der kan også komme store ømme, hævede lymfeknuder på halsen og ondt i halsen

Der kan vise sig sandkornsstore, grålige pletter på mundslimhinden ud for undermundens kindtænder. Det er de såkaldt koptiske pletter som ses på dette tidspunkt, før udslættet viser sig

FASE 2:

Efter en tre- fire dage kan temperaturen måske falde. Men den stiger hurtigt igen, og så kommer udslættet: Udslættet er ofte at finde omkring ørerne og breder sig herefter ned over kroppen

Til at starte med er pletterne små, men begynder hurtigt at vokse

Temperaturen kan nå de 40 grader, og her kan den holde sig i nogle dage. Hvorefter den falder. Udslættet vil også svinde ind, men kan efterlade brunlige pletter Kilde: Netdoktor.dk

»Det er vigtigt, at personer mistænkt for mæslinger så vidt muligt ikke opholder sig i venteværelser med andre patienter, idet mæslinger er yderst smitsom,« oplyser SSI.

Mæslinger er en af de mest alvorlige børnesygdomme og giver hos 1 ud af 2500 smittede alvorlig hjernebetændelse, der kan give hjerneskade.

Derudover er det en af de mest smitsomme virusser, der findes.

Smittede gik gennem Københavns Lufthavn



SSI oplyser videre, at to smittede med mæslinger er gået gennem Københavns Lufthavn.

Og når mæslinger både er meget smitsom – og kan være yderst farlig – er instituttet videre i gang med at smitteopspore, herunder også i lufthavnen:

»Ikkeimmune rejsende, som eksempelvis har opholdt sig i samme område af en transithal, kan være udsat for smitte,« lyder det.

Af de tre tilfælde af smittede, er den første blevet smittet i uge 5 og de to resterende i uge 6.

De to seneste tilfælde er konstateret hos et barn og en voksen bosiddende i Region Nordjylland efter en juleferie i Østeuropa, skriver TV 2 Kosmopol.

