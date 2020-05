Sygehuslaboratorier har svært ved at følge med, når flere testes. Det øger risiko for fejl stiger, lyder det.

Mens nogle glæder sandsynligvis sig over, at flere kan blive testet for coronavirus, så oplever man på de mikrobiologiske sygehuslaboratorier et stort pres for at følge med antallet af test og dermed også svar.

Og på grund af de lange ventetider er der også en risiko for, at de testede når at blive smittet, mens de venter. Og så er svaret ugyldigt. Det mener fagforeningen for bioanalytikere, Danske Bioanalytikere.

- Som bioanalytikere ved vi, at PCR-analyser, som er den type test, man på nuværende bruger til at undersøge podningerne for Covid-19 (sygdommen, der følger af coronavirus, red.), kun giver et øjebliksbillede.

- Er der stor forsinkelse på analysen kan du i mellemtiden blive smittet, og så gælder svaret jo ikke længere, siger formand Martina Jürs.

Travlheden på laboratorierne viser sig i øjeblikket i de lange svartider. Ofte overskrides de 48 timer, som ellers er målet. Og indimellem går der fire til fem døgn længere, meddeler fagforeningen.

Men også genåbningen af sundhedsvæsenet er med til at udfordre de mikrobiologiske laboratorier.

Mange af de ekstra medarbejdere, der har hjulpet til med at analysere podningerne under coronakrisen, er nemlig på vej tilbage på arbejde.

- I takt med at sundhedsvæsenet skal normalisere sine aktiviteter, er der nu igen brug for dem i ambulatorierne, blodbanken eller til at mikroskopere kræftvæv og foretage skanninger og funktionsmålinger, siger Martina Jürs.

