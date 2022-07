Lyt til artiklen

En prisstigning på 250 kroner.

Det gælder om at huske billet eller rejsekort, når du rejser med busser i Midtjylland, skriver Viborg Folkeblad.

Det er nemlig ikke kun prisen på mælk, smør og benzin, der stiger lige nu.

Det gør bøderne også.

Fremover bliver det i hvert fald væsentlig dyrere at glemme at betale i busserne i det midtjyske.

Det regionale trafikselskab, Midttrafik, sætter priserne på bøder op med hele 33,3 procent.

Prisstigningerne kommer, fordi trafikselskabet oplever, at flere og flere kører uden billet.



»Billetindtægten er nødvendig for at fastholde det kollektive trafiktilbud i et område. Samtidig duer det ikke, at nogle kunder rejser uden billet, mens andre har betalt for turen. Kontrolafgiften skal gerne virke præventivt, så alle kunder husker at købe billet, når de rejser med Midttrafik,« lyder det i en pressemeddelelse.