Efter et kraftigt fald i antallet af fedmeoperationer er indgrebet de seneste år blevet mere og mere udbredt.

Hvis diverse slankekure har fejlet, og man heller ikke ved hjælp af motion har formået at tabe sig tilstrækkeligt, kan en operation vise sig at være et nødvendigt træk i kampen mod fedme.

De seneste år har flere danskere fået foretaget en fedmeoperation. Fra 2015 til 2018 steg antallet af denne type operationer fra 635 til 1160. Det er en stigning på cirka 80 procent.

Hos Adipositasforeningen, der er en landsforening for overvægtige, beskriver formand Per Nielsen fedmeoperationer som "den bedste metode vi har på nuværende tidspunkt, når man skal tabe sig og fastholde vægttabet".

Han understreger, at de mennesker, der vælger at få en operation mod fedme, har store problemer på grund af deres vægt.

- De, der vælger en operation, vil faktisk ty til hvad som helst, fordi de ønsker så inderligt at ændre deres hverdag, så de kan få det bedre og få det liv, de har drømt om, siger Per Nielsen.

De seneste års stigning i antallet af fedmeoperationer følger efter et kraftigt fald i operationernes udbredelse, som fandt sted fra 2010 og et par år frem. Faldet dengang hang sammen med en ændring i kriterierne for, hvem der kan få foretaget operationen.

I 2010 blev der foretaget 4375 fedmeoperationer i Danmark. Herefter faldt antallet af operationer til en syvendedel - 635 - i 2015.

De praktiserende læger er første stop på vejen mod en fedmeoperation.

Hos Praktiserende Lægers Organisation (PLO) forklarer formand Christian Freitag, at det generelt er sjældent, patienter og læger kommer frem til, at de skal under kniven for at komme deres overvægt til livs.

- Det er ikke operationer, der skal være løsningen på danskernes overvægt. Det er løsningen for ganske få meget svært overvægtige, siger han.

Lægerne har derfor fokus på både kost, motion og patienternes motivation.

- Vi kan nogle gange hjælpe borgeren med at finde motivationen, og vi kan vejlede en del, men hvis ikke det ender med, at borgeren selv har et stort ønske om at tabe sig, så er det svært. Det er jo borgerens motivation, der skal bære dette ikke lægens, siger Christian Freitag.

/ritzau/