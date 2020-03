Flere studier underbygger hypotesen om, at der er to hovedtyper af corona, oplyser Statens Serum Institut.

Landslæge i Færøerne har studeret smittespredning på Færøerne og har på den baggrund sporet to forskellige coronatyper.

Det skriver Berlingske søndag.

Landslæge Lars Fodgaard Møller kalder Færøerne et "minilaboratorium". Der er registreret 92 smittede ud af en befolkning på godt 51.000. Derudover tester Færøerne langt mere intensivt end andre lande, og hvert eneste sygdomstilfælde opspores.

Derfor er øgruppen nu blandt de steder i verden, der forholdsmæssigt har testet flest.

Lars Fodgaard Møller har på baggrund af observationerne undret sig over, hvorfor nogle patienter starter lange og aggressive smittekæder, mens andre ikke gør.

Torsdag på et pressemøde i Tórshavn fremlagde han for første gang iagttagelsen om, at der tilsyneladende er to forskellige coronatyper på spil.

Mens den ene smittede langsomt, spredte den anden sig heftigt.

Over for Berlingske uddyber han sin iagttagelse af virussets veje til Færøerne.

- Vi så, at de første tilfælde, vi havde, ikke var smitsomme. Vi kunne se, at selv om de havde haft kyssekontakt, så havde de ikke givet den videre.

- Så kom der en type fra Danmark og en fra Island, der blev givet videre rigtig hurtigt, så disse to smittekæder blev helt centrale, siger han.

Landslægen hævder ikke at have videnskabeligt efterprøvede konklusioner, understreger han. Det er foreløbige observationer fra felten midt i den globale smittebølge.

Men hans undren var så stærk, at han kontaktede Statens Serum Institut i Danmark. Og her nikkede man genkendende til hypotesen.

Ifølge Anders Fomsgaard, der er leder af viruslaboratoriet på Statens Serum institut, har flere studier nu underbygget hypotesen om, at der er to hovedtyper af corona.

Det indikerede et kinesisk studie også i begyndelsen af marts.

Det er nu den hypotese, som også Statens Serum Institut arbejder ud fra.

Det vides desuden endnu ikke, om de to typer har forskellig dødelighed.

/ritzau/