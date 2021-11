Vejlby-Risskov sætter rekord for rottebesøg, mens resten af Aarhus Kommune har knækket kurven.

Måske har du lagt mærke til dem selv, ellers kommer du måske desværre til det. Rotterne vrimler for tiden frem fra deres gemmesteder.

i 2020 slog rotternes fremtogt alle rekorder både i Aarhus Kommune og på landsplan, og selv om kurven ser ud til at være knækket i Aarhus Kommune, så er der især ét sted, som rotterne tilsyneladende elsker.

Vejlby- Risskov er blevet rotternes fortrukne sted.

Mellem januar og slutningen af september 2021 har kommunens skadesdyrsbekæmpere modtaget 489 rotteanmeldelser i Vejlby-Risskov. Forrige år modtog kommunen 471 anmeldelser i samme periode.

Dermed stiger antallet af rottebeøsg i Vejlby-Risskov i modsætning af resten af kommunen.

På landsplan var antallet af rottenameldelser udendørs i 2020 på omkring 220.000, hvor den året før, i 2019, kun lå på cirka 155.000 anmeldelser.

Ifølge Miljøstyrelsen er rotter alvorlige skadedyr, der hvert år ødelægger inventar, rørledninger og kloakrør, elinstallationer, isolering og meget andet for millioner af kroner. Og så kan fødevarer til både mennesker og dyr blive spist af rotter eller ødelagt på grund af risiko for smitsomme sygdomme.

Få flere nyheder fra Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Læs flere nyheder fra os på bt.dk/aarhus, og følg os på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Som husejer er man økonomisk ansvarlig for den del af kloakken, der er på ens egen grund, og derfor kan rotteangreb, hvis man ikke passer på, ende med store udskrivninger til udbedring af skader. Man har desuden pligt til at anmelde det til kommunen, hvis man observerer rotter.

Syv enkle råd, der kan holde rotterne væk fra ens ejendom:

1. Sørg for, at alle ydermure, vinduer og døre er hele og intakte.

2. Udluftningskanaler under boliger skal være udstyret med metalriste.

3. Hold altid døre til udhuse og garager lukkede.

4. Fuglefoder skal være i en tætsluttet beholder, så rotter ikke kan lugte det.

5. Overfodr ikke høns, hunde og katte udenfor, for rotter spiser rester.

6. Sørg for, at hønsehusets bund er hævet cirka 30 centimeter over jorden, så rotter ikke kan grave sig ind.

7. Ryd buskads og træer cirka 0,5 meter fra husmure og bygninger, så kan rotter ikke finde skjul.

Kilde: Miljøministeriet