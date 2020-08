Sporingsapps med decentral løsning vil fungere på tværs af grænser inden udgangen af året, siger ekspert.

Det er vigtigt, at sporingsapps til coronasmitte fungerer på tværs af lande.

Det har regeringen understreget flere gange. Og arbejdet med at få det til at fungere har været i fuld gang hen over sommeren.

Inden for de næste måneder vil den danske app "Smittestop", som har en decentral løsning, kunne arbejde sammen med andre landes app med samme løsning.

Og det er utroligt vigtigt, vurderer Camilla Gregersen, som er formand for Dansk Magisterforening og en del af myndighedernes ekspertpanel i udviklingen af en dansk app.

- Man arbejder på højtryk for det her, så vi kan bryde smittekæderne på tværs af landegrænser.

- Vi er jo kommet så langt nu, at vi har en national app, som fungerer. Nu er næste skridt at få det til at fungere på tværs af EU-lande, for virus kender ikke til nationale grænser. Det kommer til at fungere i det her år, er meldingen, siger hun.

Der skal også en beslutning i Folketinget til, før "Smittestop" kan arbejde sammen på tværs af grænser.

"Smittestop" baserer sig på en løsning, som Apple og Google i fællesskab har skabt. Her er der en decentral lagring af data.

Det vil sige, at oplysninger om kontakter kun ligger på brugernes egne telefoner, og det er den mest sikre løsning, slår Camilla Gregersen fast.

Lande, som bruger den decentrale løsning allerede, er Danmark, Tyskland, Polen, Østrig, Estland, Kroatien, Irland og Letland.

Flere andre EU-lande er på vej til at vælge den samme løsning, oplyser Camilla Gregersen.

På et pressemøde lørdag sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at en million danskere har downloadet den danske smittesporingsapp.

Flere end 400 personer har logget ind i appen og registreret, at de er smittet.

Men flere danskere skal downloade appen og huske at have appen aktiv, lød opfordringen fra ministeren.

Ifølge Thomas Benfield, der er professor og overlæge i infektionsmedicin på Hvidovre Hospital, bør flere downloade appen, hvis den skal have effekt.

- Så længe det kun er en million eller to, som har appen, kan den kun bruges som indikator. Men hvis alle har den, og den reelt fungerer og er åben, så har man en anden situation.

- Så kan man rent faktisk bruge den til aktiv smitteopsporing. Så man skal formentlig op på 80 procent, der bruger den aktivt, for at det giver noget mere, siger han.

Benfield vurderer også, at det ville være "allermest optimalt", hvis flere lande havde apps, der arbejder sammen.

Det er kun sporingsapps, som bruger den decentrale løsning, der vil kunne arbejde sammen med den danske.

Eksempelvis Norge havde først valgt en gps-baseret løsning, som ikke ville kunne arbejde sammen med den danske app "Smittestop".

