'Fire børn kan miste synet efter fyrværkeriskader nytårsaften,' sådan skrev flere medier 1. januar 2019.

Nyheden handlede, om at fire børn - heraf to på under 10 år - fik så alvorlige skader på grund af fyrværkeri nytårsnat, at de risikerede at miste synet. Nyheden læste Zanne Munk fra Varde, og den fik bægeret til at flyde over for hende.

Sammen med tre andre personer fra henholdsvis Silkeborg og Aarhus har hun stillet et forslag til Folketinget om at forbyde fyrværkeri til privat brug.

»Det er ganske forfærdeligt, at det er i amatørhænder. Der er jo en del mennesker, der kommer galt af sted hvert år: Børn, dyr, vores beredskab og politi også,« siger Zanne Munk til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun så gerne, at det i stedet for var en uddannet fyrværker, der stod for at fyre krudtet af i de største byer i Danmark, ligesom man ser i nogle internationale storbyer, som for eksempel Sydney i Australien.

»Der er en grund til, at der findes en fyrværkeruddannelse. Det er farligt legetøj. Jeg synes ikke, fulde folk og børn og fyrværkeri hænger sammen,« siger Zanne Munk.

50.000 skal bakke op

Tirsdag eftermiddag har omkring 550 personer støttet forslaget på Folketingets hjemmeside, men hvis Folketinget skal tage forslaget seriøst og behandle det på Christiansborg, skal 50.000 personer støtte forslaget.

»Jeg er superglad for det, og jeg synes, det går stærkt. Det er lidt utopisk at nå de 50.000, men jeg håber, at vi får nogle politikere til at få øjnene op,« siger Zanne Munk.

Kan ikke stoppe idioter

Dansk Folkeparti er enig med Zanne Munk langt hen af vejen, men de mener ikke, at man skal lovgive imod fyrværkeri.

»DFs holdning er, at vi har fået indskrænket den tid, hvor man må affyre fyrværkeri, og nu synes vi, at det har fundet et fornuftigt leje. Der er rigtig mange traditioner forbundet med nytårsnat, blandt andet at fyre fyrværi af, og er og der vil altid findes idioter, så vi tror ikke, at et forbud vil hjælpe en masse,« siger Karina Due, der er valgt for Dansk Folkeparti i Østjylland.

Hun appellerer i stedet for til at folk bruger hovedet.

»Vi skal passe på, at vi ikke laver forbud mod alt. Vi kan ikke lovgive imod, at folk ikke tænker sig om. Børn og alkohol hænger ikke sammen med fyrværkeri ligesom alkohol og det at køre bil heller ikke gør, men vi forbyder heller ikke at køre bil,« siger Karina Due (DF).

Læs alle Zanne Munks argumenter på Folketingets hjemmeside her.