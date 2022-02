Lørdag morgen – hvor mange danskere er på vej på vinterferie – holdt alle SAS-fly stille i Københavns Lufthavn.

Der skyldes en spontan arbejdsnedlæggelse blandt det SAS-personale, som håndterer bagagen.

»Der er i øjeblikket forsinkelser på afgange for flere flyselskaber, herunder SAS, på grund af fagligt møde i handlerselskabet SGH (Et selskab under SAS, der håndterer flybagage, red.), skriver Københavns Lufthavn på sin hjemmeside.

Ved 9-tiden er flere fly kommet afsted, men flere andre er stadig ramt af forsinkelser på mere end en time.

Til TV 2 oplyser fagforbundet 3F, at der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. 3F har sendt tillidsrepræsentanter til lufthavnen.

Det faglige møde hos SGH finder sted, netop som mange danskere er på vej på vinterferie.

En af dem er den politiske kommentator Jarl Cordua – og han er mildest talt ikke tilfreds med, at SGH vælger at afholde det faglige møde netop nu.

»Det er skandaløst,« siger Jarl Cordua over telefonen.

»Det er ikke lige nu, hvor det halve Danmark er på vej på vinterferie, at man skal strejke,« fortsætter han.

Manglede lige to vogne med kufferter, så gik 3F til "fagligt møde" . Tak for ingenting! God vinterferie til dig @PHummelgaard og dine venner! #dkpol pic.twitter.com/nZ5BZvECH8 — Jarl Cordua (@cordua_jarl) February 12, 2022

Som følge af det faglige møde har SAS foreløbig valgt at skubbe alle afgange til klokken 9. Flere afgange er kommet af sted, mens andre er blevet skubbet yderligere, fremgår det af Københavns Lufthavns hjemmeside.

Jarl Cordua er på vej på vinterferie til Gran Canaria, men hans fly blev forsinket på grund af det faglige blandt SGH's medarbejdere.

Kort efter klokken 9 oplyser den politiske kommentator, at bagagen nu læsses på flyet, og at det snart kommer i luften.