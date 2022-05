Mere end 300 mennesker er registreret smittet med salmonella i Europa, der kan kobles til en tilbagekaldelse af Kinderæg i april.

Ferrero – der står bag Kinderægget - måtte trække flere produkter tilbage, fordi man havde fundet salmonella i nogle chokoladeæg i virksomhedens belgiske fabrik. Det skriver Aftonbladet.

Det er EU's infektionskontrolmyndighed ECDC, der har koblet de mange tilfælde tilbagetrækningen. Myndigheden oplyser også, at det primært er børn, der er ramt.

I begyndelsen af ​​april advarede Kinder-producenten Ferrero om et salmonellaudbrud i forbindelse med deres produkter fra den belgiske fabrik, da 125 personer i forskellige lande, herunder Danmark, var mistænkt for at være inficeret med bakterien.

Fabrikken blev tvunget til at lukke 8. april, og i slutningen af ​​måneden blev endnu flere produkter tilbagekaldt.

Siden da er udbruddet vokset, og nu er 266 personer blevet diagnosticeret med salmonella, og yderligere 58 tilfælde vil sandsynligvis være forbundet med udbruddet.

Størstedelen af ​​de ramte lande er i Europa, men der er også fundet tilfælde i Canada og USA.

Det var et hygiejneproblem hos en udenlandsk producent, der fik salmonellaen til at sprede sig til produkterne.