Onsdag har været en travl dag i de danske farvande.

I hvert fald for de danske flådefartøjer.

De har nemlig skulle følge flere russiske krigsskibe af korvet- og fregatstørrelse, som er passeret igennem dansk farvand – blandt andet i Storebælt, Øresund og ved Bornholm.

Det skriver Forsvaret.

'Flere af dem er formodentligt på vej hjem fra den russiske flådeøvelse Ocean Shield, som har været i gang i et par uger, og som blandt andet har budt på aktiviteter i Nordsøen,' skriver Forsvaret.

De skriver dog også, at det ikke er unormalt, at de russiske krigsskibe sejler gennem dansk farvand, men at de hver gang følges tæt af danske flådefartøjer.

Og selvom Rusland lige nu har travlt med at føre krig i Ukraine – en krig, som Danmark og resten af Vesten har fordømt – må russerne, og alle andre nationer for den sags skyld, gerne sejle gennem dansk farvand, så længe de overholder Havretskonventionens regler.