Fredag holdt regionerne generalprøve på massevaccination. Det er gået godt, lyder det fra flere.

Den kommende tid ventes der at komme større mængder af vaccinedoser til Danmark. Men er vi klar til at skrue op for vaccinationerne?

Det har de fem regioner, som står for vaccinationsarbejdet, fredag testet, og det er gået godt, lyder det fra flere af dem i pressemeddelelser.

I Region Hovedstanden forventer man at have vaccineret i alt 7500 borgere, når der klokken 22 lukkes og slukkes i Øksnehallen.

- Generalprøven på massevaccinationen er gået over al forventning, lyder det fra Hanne Dorthe Sørensen, der er fungerende leder af vaccinationscentrene i Region Hovedstaden.

Også i Region Nordjylland, hvor 5000 danskere havde booket tid til at blive vaccineret fredag, er testen gået godt.

- Alt er forløbet godt, og vi har fået tilkendegivelser fra borgere, som har været meget tilfredse, siger regionens test- og vaccinechef, Jan Nybo.

/ritzau/