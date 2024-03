Et billede af Søren Pape Poulsen med mundbind på, der får sit første stik i 2021 under covid-19-pandemien.

Det bliver igen og igen lagt op på de sociale med ord som 'hvil i fred' eller 'vi fortsætter kampen med at gøre opmærksom på de livsfarlige sprøjter.'

På flere af de mange mindeopslag om den Konservative politiker, der på tragisk vis døde efter en hjerneblødning lørdag, bærer kommentarsporene videre præg af vaccine-modstandere, der kobler Søren Pape Poulsens pludselige dødsfald til den.

Og dét har i øjeblikket skabt en raserende debat på de sociale medier:

»Hvis du bruger Pape til dit vaccine-had. Så er der en fin plads i helvede til dig,« skriver en bruger for eksempel på X.

»Du er en retarderet, uempatisk idiot, hvis du lige nu fylder tråde om Papes død med 'vaxxer' og 'covid',« skriver en anden.

Men kan man få en hjerneblødning efter vaccinen?

B.T. har talt med ekspert Helle Klingenberg Iversen, der er apopleksiansvarlig overlæge og forperson i Dansk Stroke Selskab.

Forskel på blodprop og hjerneblødning Blodprop i hjernen: Ligesom alle andre celler i kroppen lever hjernecellerne af ilt og næringsstoffer, som transporteres rundt i kroppen med blodet. Hvis blodgennemstrømningen i en af hjernens pulsårer bliver blokeret af en blodprop, får hjernecellerne i det berørte område ikke den ilt, de har brug for og går til grunde. Hvert minut, blodforsyningen er stoppet i hjernens kredsløb, dør to millioner hjerneceller. Hjerneblødning: Hvis et blodkar i hjernen brister, strømmer blod ud i hjernevævet. Hjernecellerne presses sammen og bliver skadet eller ødelagt. En blødning vokser sig typisk større og større, indtil karret lukker til af sig selv, og før det sker, kan skaden nå at blive omfattende. I Danmark bliver der hvert år indlagt omkring 12.000 mennesker med stroke, som er fællesbetegnelsen for en blodprop eller blødning i hjernen.

Hun udtaler sig ikke om politikerens konkrete dødsfald, men om den videnskabelige evidens, der ligger til baggrund for bivirkninger af vaccinen.

»Det sker ikke flere år efter,« siger Helle Klingenberg Iversen, der fortsætter:

»Der er visse vacciner, der kan give en immunologisk reaktion, som nedsætter antallet af blodplader og øger risiko for, at der dannes blodpropper og blødninger - også i hjernen. Det er en sjælden tilstand - og internationale tal viser, at der måske er 1 ud af 100.000, det sker for. Dette sker inden for de første uger efter vaccinationen.«

Hun fortæller, at en dansk patient fik en sådan reaktion i 2021 i Aarhus efter covid-19-vaccinen:

»Det skete indenfor kort tid efter vaccinen. Denne sjældne bivirkning til vaccinen er meget mindre end den gavnlige effekt, og i Danmark benyttede man senere andre udviklede vacciner,« siger hun.

Helle Klingenberg Iversen tilføjer, at der er flere typer af hjerneblødning:

En subarachnoidal blødning (SAH, red.), der sker mellem de to 'bløde hjernehinder' udenpå selve hjernen, og en hjerneblødning, som ligger inde i hjernevævet.

Mens den subarachnoidale blødning opstår efter traumer eller spontant - og har en høj dødelighed - er risikofaktorerne ved den anden type hjerneblødning forhøjet blodtryk, rygning, for stort alkoholindtag eller en stressbelastning, hvor man ikke selv kan handle. Her er dødeligheden lavere end førstnævnte.

Symptomerne, man skal reagere på, er især halvsidig lammelse i kroppen, halvsidig ansigtslammelse eller taleforstyrrelser, der alle kan være tegn på en blodprop eller blødning i hjernen.

Ved hurtigt opståede symptomer er det vigtigt, at man reagerer og ringer 112.

Det var fredag, at Søren Pape Poulsen faldt om under Konservatives hovedbestyrelsesmøde, efter at han var blevet ramt af en hjerneblødning.

Her ringede Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, efter hjælp, hvilket var »det helt rigtige at gøre,« udtalte Birgitte Hysse Forchhamer, der er direktør i Hjernesagen, søndag.