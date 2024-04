Flere af landets retspsykiatriske afdelinger skærper nu sikkerheden og indfører kropsscannere.

Det gælder både i Region Midtjylland og Region Syddanmark, mens man overvejer det i Region Nordjylland, skriver DR på baggrund af en rundringning til landets regioner.

Tiltaget kommer, efter en mandlig patient i sidste uge blev stukket ned og dræbt med en køkkenkniv på Aarhus Universitetshospitals retspsykiatriske afdeling.

Gerningsmanden, som selv var indlagt på afdelingen, købte kniven i Føtex og smuglede den ind på afdelingen i sine joggingbukser.

Region Hovedstaden og Region Sjælland har gennem længere tid haft kropsscannere.

Venstres retsordfører, Preben Bang, siger til DR, at man oven på flere »kedelige eksempler« bør overveje at få ens regler for alle landets retspsykiatriske afdelinger.

Generalsekretær i Bedre Psykiatri, en forening for pårørende til psykisk syge, advarer omvendt mod det nye tiltag:

»Når vi laver initiativer, hvor vi automatisk scanner alle patienter, mistænkeliggør vi alle patienter, og vi stigmatiserer alle patienter som farlige. Det er vi simpelthen nødt til at stoppe med,« siger Jane Alrø Sørensen til DR.

