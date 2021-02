Flere forskellige varianter af grill- og pålægspølser er blevet tilbagekaldt med øjeblikkelig virkning.

Fælles for dem alle er, at de kan indeholde for meget af pesticidet ethylenoxid, og ifølge Fødevarestyrelsen 'kan en sundhedsmæssig risiko ikke udelukkes'.

De pågældende pølser kommer fra to forskellige producenter.

Det drejer sig om fire forskellige slags af mærket Aalbæk Specialiteter fra Atria Danmark:

En klassiker fra Aalbæk, Økologisk Pepperoni (200 gram), bedst før-dato til og med 12. juli.

Øko Pepperoni, krydret smag (200 gram), bedst før-dato til og med 12. juli.

En klassiker fra Aalbæk, Filino Salami med krydderurter (200 gram), bedst før-dato til og med 9. juli.

Delikate skiver, Øko Filino salami med krydderurter (200 gram), bedst før-dato til og med 26. marts.

En klassiker fra Aalbæk, Filino Salami med krydderurter tilbagekaldes. Vis mere En klassiker fra Aalbæk, Filino Salami med krydderurter tilbagekaldes.

De er solgt over hele landet i Salling group-butikker, Coop-butikker, Dagrofa-butikker og Løvbjerg-butikker, samt hos Gourmandiet, Nemlig.com og i Atrias egen slagterbutik.

Og så drejer det sig desuden af to slags fra Holmegaard Deli:

Änglamark Økologiske grillpølser (280 gram), alle bedst før-datoer til og med 15. marts.

365 Økologiske grillpølser (280 gram), alle bedst før-datoer til og med 15. marts.

De er solgt i Coop-butikker over hele landet og på Coop.dk.

For alle pølsevarianter anbefaler Fødevarestyrelsen, at man som kunde bør levere dem tilbage eller smide dem ud.