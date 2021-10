Smittetrykket stiger, og derfor skal vi testes noget mere.

Testberedskabet øges med 100.000 daglige lyntests, og det betyder, at en stribe nye testcentre skyder op de kommende uger. Det betyder også, at der skal ansættes flere podere igen, selvom det ikke er længe siden, at mange af de daværende podere blev afskediget.

Og det sker i en tid, hvor andre brancher ellers skriger på arbejdskraft.

Hos HORESTA, brancheforeningen for hotel- og restauration, lyder det, at der aldrig har været så stor en mangel på arbejdskraft, og derfor frygter de, at testberedskabet kan gøre udfordringerne endnu større:

»Vi ser lidt todelt på det. Det skal selvfølgelig tages alvorligt (det stigende smittetryk, red.), fordi samfundet skal ikke lukkes ned igen, det har vi ikke råd til,« siger politisk chefkonsulent, Kristian Nørgaard.

»Men vi er enormt presset på arbejdskraft, og der er ikke hænder nok. Det er en bekymring, om man vil plukke nogle medarbejdere, som nu skal ud og pode igen.«

Selvom han erkender, at der kan være behov for at teste, for at undgå en ny nedlukning, der i sidste ende ville være katastrofal for de hårdt ramte brancher, så påpeger han alligevel, at der fra politisk hånd skal gøres mere, så man ikke river fundamentet væk under flere brancher.

For selv oven på de løftede restriktioner er der i øjeblikket en forgæves rekrutteringsrate på over 50 procent, lyder det.

Nu går jagten ind på ansættelsen af flere podere. Foto: Bax Lindhardt

Når de forhører sig i branchen, så har fire ud af fem hoteller produktionsbegrænsninger, mens det gælder to ud af tre restauranter.

»Der skal tages politisk initiativ, så der ikke er færre medarbejdere til os. Det er enormt vigtigt, at man sætter skub i den her beskæftigelsesaftale,« siger han.

Han refererer til regeringens udspil 'Danmark kan mere', hvor der blandt andet er lagt op til, at fribeløbet for SU skal hæves, mens dimmitendsatsen i dagpengesystemet skal nedsættes.

Initiativer, som man tager imod med åbne arme hos HORESTA, hvorfra det dog også påpeges, at der kan være lange udsigter til, at det føres ud i samfundet.

Herudover hæfter Kristian Nørgaard sig ved ansættelsesvilkårene:

»Poderne fik en noget høj løn sidst. Det skulle man måske overveje at kigge på, så man ikke overbyder.«

Argumentet fra den anden side vil måske være, at I blot skal blive mere konkurrencedygtige hvad angår lønvilkår – er der ikke noget om det?

»Vi står i en situation, hvor hele arbejdsmarkedet mangler arbejdskraft. Efter halvandet års nedlukning og tæsk har mange måske mistet deres job, for at virksomhederne kunne reddes. Vi er i en mere sårbar situation, hvor vi er ramt på grund af nedlukning og manglende arbejdskraft,« siger Kristian Nørgaard og tilføjer:

»Det handler om udbud og efterspørgsel. Der er generelt få hænder, så vi skal have en politisk aftale, der øger beskæftigelsen. Det skal gøres mere attraktivt at arbejde mere. Og så skal kagen gøres større, så vi kan få flere udenlandske medarbejdere ind på ordentlige vilkår.«