Et færdselsuheld på rute 52 nord for Brædstrup har torsdag eftermiddag kostet tre personer livet.

Det fortæller Jesper Brian Jensen, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Ulykken skete, da en personbil og en lastbil kørte frontalt sammen.

»Personen i lastbilen er lettere tilskadekommen og er bragt til hospitalet. De tre personer i personbilen er alle afgået ved døden,« siger Jesper Brian Jensen.

Politiet skrev på Twitter kl. 16.02, at et alvorligt færdselsuheld havde fundet sted på Silkeborgvej, som derfor er spærret nord for Brædstrup, mens politiet arbejder på stedet.

Som du kan se på billedet, blev der tilkaldt en lægehelikopter til stedet.

Der er omkørsel via Burgårdevej fra syd og Sdr. Visssingvej eller Vindingvej fra nord, fortæller Sydøstjyllands Politi.

