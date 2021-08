Endnu flere boligejere står til at tjene penge.

Det er en kendt sag, at mange boligejere allerede har sikret sig negative renter og afkast mange år ud i fremtiden, men der er kolde kontanter på vej til endnu flere.

Lige nu har cirka hver tredje boliglån en negativ boligrente, og ifølge prognoserne vil endnu flere husejere i fremtiden få penge ud af deres lån. Det fortæller Finans.

»Lån med negativ rente er efterhånden mainstream blandt boligejere, der betaler variabel rente,« konstaterer chefanalytiker i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.

Og mængden af folk, som kan juble over afkast, når de tegner et boliglån, er næppe på vej ned. Tværtimod. Ifølge Realkredit Danmarks chefanalytiker Sune Malthe-Thagaard er der nemlig lige nu intet, der tyder på, at renterne vil stige.

Sådan bliver boligrenten negativ En boligkøber investerer i F1-obligationer for 1 mio. kr. med en rente på 1 og en kurs på 101,25.

Dermed betaler han 1 mio. kr. for obligationer med en kursværdi på blot 987.654. Han får en rente på 9.877 kr., og det giver et samlet afkast på 2.649 kr.

Boligkøberen får altså 1 mio. kr. for blot 997.531. Afkastet på 2.469 kr. omregnes til en rente.

Hos Realkredit Danmark har 28 % af alle nu en negativ rente, hvilket er en stigning på 8 procentpoint - på blot et år. Samme tendens ses hos de private boligejere. Her har 25 % en negativ rente på deres lån netop nu.

Topscoreren er dog Nordea Kredit, hvor 34 pct. af alle lån giver en negative rente i afkast. Hos Nordea Kredit ligger den gennemsnitlige rente på -0,18 pct. Det vil sige, at lånerne får 1.800 kr. retur, for hver mio. kr. de låner.

Det mest populære flekslån er F5-lånet, der har haft en negativ rente siden oktober 2019. Har du sådan et, kan du være sikker på at få en negativ rente i mindst fem år.