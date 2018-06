Elever i den danske folkeskole bliver ikke spor bedre til at læse og skrive, fordi kommunen bruger flere penge på skolerne. Det viser en ny opgørelse, som B.T. har lavet på baggrund af tal fra Undervisningsministeriet.

B.T. har sammenholdt, hvor gode de danske kommuner er til at løfte elevernes faglige niveau i forhold til, hvor mange penge kommunen gennemsnitligt bruger på at have en elev i folkeskolen hvert år. Tallene viser, at der stort set ikke er nogen sammenhæng.

For eksempel er Dragør Kommune den kommune i landet, som bruger færrest penge pr. elev i folkeskolen. Kommunen bruger ifølge Undervisningsministeriets opgørelse 50.617 kroner om året på at undervise en folkeskoleelev, og i skoleåret 16/17 løftede kommunens afgangselever til et karaktergennemsnit, der lå 0,3 over den såkaldt socioøkonomiske reference - altså det niveau, som man forventer, eleverne har, når man tager højde for deres sociale baggrund. Dragør Kommune leverer kort sagt god undervisning for få penge.

Helt anderledes forholder det sig i for eksempel Gribskov Kommune, hvor eleverne fik et karaktergennemsnit der lå 0,2 under det forventede niveau. Alligevel så koster det 87.241 kroner om året for kommunen at undervise en folkeskoleelev, hvilket gør kommunen til en af de allerdyreste i landet, når det kommer til at uddanne folkeskoleelever.

Elevernes standpunkt afhænger ikke af, hvor mange penge der bruges på undervisningen, siger eksperter.

»Nej, der er ikke sammenhæng. Der er også flere internationale resultater, der peger på det samme. Hvis en skole ikke formår at løfte eleverne fagligt i nævneværdig grad, så tyder noget på, at de heller ikke formår at bruge pengene optimalt, hvis de bliver tildelt flere,« siger Per Fibæk Laursen, professor i pædagogik ved Aarhus Universitet.

Han peger på noget helt andet og anderledes håndgribeligt, som virkelig har betydning for eleverne.

»Det der virkelig gør en forskel er, hvor dygtig den enkelte lærer er. Formår de at gøre undervisningen spændende? Er de personligt engagerede i de enkelte elever? Det betyder noget. Her må man konstatere, at det ikke betyder så meget, hvor mange penge skolen råder over,« siger han.

Landsorganisationen for forældre til børn i folkeskolen er helt enige.

»Hvis læreren er dygtig og engageret, så betyder pengene ikke noget. En rigtig dygtig lærer kan løfte elevernes faglige niveau, selvom han eller hun underviser i et u-land i en lade med halmtag,« siger formand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen.

Hun giver samtidigt et godt råd, hvis man som forælder har behov for at kritisere sit barns folkeskole.

»Hvis undervisningen halter, så skal man ikke stille sig tilfreds med, at ledelsen siger, at det har vi ikke penge til. Det er ikke pengene, der afgør det,« siger hun.

Selvom der ikke er sammenhæng mellem penge og kvalitet i folkeskolen, så forklarer Mette With Hagensen alligevel, at der kan være mange gode grunde til, at en kommune bruger mange penge pr. elev i folkeskolen og alligevel ligger lavt i karaktererne.

»Nogle kommuner er måske tvunget ud i at bruge mange penge på dyre konsulenter, som er eksperter i undervisning af tosprogede, for eksempel. Eller kommunen skal bruge mange ressourcer på at undervise elever med nogle særlige sociale problemer. Her er kommunerne ikke stillet lige,« siger Mette With Hagensen.

Hvis Per Fibæk Laursen skulle bruge penge på at løfte skolernes undervisning, så ville han sætte ind ved nyansættelser.

»Det ville være en god ide at sætte ind i ansættelsesprocessen og styrke den, hvis man i forvejen ikke er så grundig med det i kommunen. Så kunne man ansætte de bedste lærere og fastholde dem. Det kunne også være en god ide, at efteruddanne de lærere, som man allerede har,« siger han.

Mette With Hagensen mener, at skolerne allerede er grundige med deres ansættelser.

»Jeg tror i højere grad på, at når man har ansat en ny lærer, så brug rigeligt med tid på at sætte vedkommende ind i skolens præmisser og værdier. Tal grundigt med læreren om, hvilke forventninger som skolen har til vedkommende. Derudover så mener jeg også, at hvis man bruger penge på efteruddannelse, så vil man kunne se det i elevernes resultater,« siger hun.

I disse grafer ses sammenhængen mellem, hvad det koster at at have en folkeskoleelev i en kommune i et år, sammenholdt med hvor godt eleverne klarer sig til eksamen. Hvis der var sammenhæng mellem pris og kvalitet, så ville kurverne følges pænt ad. Det gør de ikke.

Hvis du vil se din egen kommunes placering, så kan du finde den i denne tabel.