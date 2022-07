Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

B.T. har tidligere afsløret, at det ikke er kun charterrejsende danskere, der mærker konsekvensen af krisen i SAS.

Også patienter, der ellers skulle i behandling, bliver ramt. Og antallet af dem stiger i takt med dage, hvor SAS-strejker.

Nu er flere afgange til Montebello i Spanien, som tilbyder tre ugers specialiseret genoptræning til patienter, som ikke skønnes at kunne genoptrænes i sædvanlig regi, nemlig blevet aflyst.

Og aflysningerne vil fortsætte så længe, at SAS-strejker. Det bekræfter Region Hovedstaden, som står for genoptræningsopholdene, til B.T.

»Vi vil indkalde de aflyste patienter igen til et nyt hold, så snart tingene begynder at normalisere sig, og SAS-strejken er slut,« oplyser regionen.

Både Heidi Brückner og Mille Hansen skulle have fløjet med SAS til Malaga i Spanien for at deltage i et treugers genoptræningsforløb i Montebello betalt af Region Hovedstaden.

59-årige Heidi Brückner fra Middelfart har både fået opereret sit knæ og fået en stor operation i sin mave og tarm samt midlertidig stomi.

Her ses Heidi Brücker, der i lørdags fik aflyst sit fly til Malaga i Spanien på grund af strejken. Foto: Privat Foto: Privat Vis mere Her ses Heidi Brücker, der i lørdags fik aflyst sit fly til Malaga i Spanien på grund af strejken. Foto: Privat Foto: Privat

Igennem sin læge har hun derfor fået regionen til at betale for et tre ugers genoptræningsforløb i Montebello i Spanien.

»Jeg var meget påvirket af operationerne, og har måttet sygemelde mig fra mit arbejde, så det var virkelig et længe ventet håb for mig at komme til genoptræningen i Spanien,« siger Heidi Brücker, der arbejder som børnehaveklasseleder i Henriette Hørlücks Skole i Odense.

37-årige Mille Hansen fra Nordsjælland er ramt af smerter og nedsat mobilitet i sin højre arm efter en operation i marts.

»Montebello kan tilbyde mig den intensive og specialiserede genoptræning, som jeg har brug for til at mindske gener og smerter i min skulder og arm, så jeg kan komme tilbage på arbejdet. Men det er så blevet aflyst på grund af strejken hos SAS.«

Mille havde ellers pakket kufferterne og var klar til afrejse. Foto: Privat Vis mere Mille havde ellers pakket kufferterne og var klar til afrejse. Foto: Privat

Men Heidi, Mille og et stigende antal af syge, der ellers skulle have været i behandling, må altså se langt efter opholdet.

Det faktum er utrygt som patient, forklarer Heidi Brückner:

»Vi er alle gidsler i SAS-strejken. Som patient er det utrygt, at man ikke ved, om man overhovedet kommer afsted,« siger hun og fortsætter:

»Kan kroppen vente med den intensive genoptræning? Og risikerer man at blive dårligere for hver dag man venter? De tanker er utrygge.«

Og endnu et spørgsmål presser sig på hos hende.

Om Montebello Montebello i Spanien tilbyder tre ugers specialiseret genoptræning til patienter, som ikke skønnes at kunne genoptrænes i sædvanlig regi. Det er en regning regionerne betaler for. Primære diagnosegrupper for Montebello er: Rygpatienter

Knæpatienter

Hoftepatienter

Neurologiske patienter (primært sklerose, apopleksi, Parkinsons sygdom)

Gigtpatienter

Komplicerede brud og amputationer Patienter vest for Storebælt har samme adgang til Region Hovedstadens højtroste Montebello-center i Spanien. Dog skal patienter uden for Region Hovedstaden selv betale for transporten og flyet til og fra Spanien. Kilde: Nordsjællands Hospital

»Hvorfor bliver der ikke fundet et andet luftfartsselskab, som kan flyve patienterne frem og tilbage mellem Malaga og København?«

Hertil er Region Hovedstadens svar fortsat:

»Som tidligere oplyst kræver det, at der er billetter til alle de patienter, der skal til genoptræning på Montebello. Patienterne ankommer i hold, og genoptræningen foregår i hold. Holdtræningen er dermed også afhængig af, at de øvrige holdmedlemmer er til stede.«

»Det er fortsat ikke ledige billetter til direkte afgange til alle patienterne. Flere af vores patienter er gangbesværet eller har andre begrænsninger, der gør, at det vil være uudholdeligt for dem at blive tilbudt alternative flyruter med mellemlandinger.«

B.T. har kontaktet Danske Patienter for at få en reaktion på aflysningerne. Foreningen kan dog ikke udtale sig på grund af ferie, lyder det.