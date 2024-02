Natten til lørdag er flere pårørende blevet sendt til Thailand, hvor 13 unge danskere ligger indlagt efter en voldsom busulykke.

Derudover er et krisehold også ankommet på stedet.

Det fortæller Karin Tranberg, der er direktør i SOS International Travel Care Division, som yder hjælp til de unge og deres pårørende, lørdag morgen til TV 2 News.

Det var fredag, det kom frem, at de 13 danskere havde været involveret i en frygtelig busulykke i det nordlige Thailand, hvor chaufføren endte med at miste livet.

Af endnu uvisse årsager endte bussen med at køre ud over en skrænt.

Alle danskerne blev efterfølgende indlagt på et hospital i Chiang Mai – og ifølge Bangkok Post er tre af dem alvorligt kvæstede.

Til TV 2 News fortæller Karin Tranberg lørdag morgen, at et par af de unge ifølge den seneste opdatering fra lægerne ser ud til at være i bedring og muligvis snart vil kunne transporteres hjem.

»Og så har vi desværre også nogen, som vi forventer skal blive der noget længere, før vi kan sikre stabiliteten,« siger hun og karakteriserer sagen som 'meget alvorlig', da nogle af dem er 'rigtig hårdt ramt'.

Derudover forklarer hun, at SOS Internationals kriseteam er landet på stedet og påbegyndt behandlingen af de unge, mens man derudover også har sendt flere pårørende afsted.

Fredag fortalte direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice Steen Hommel til Ritzau, at der er 'enkelte alvorlige skader'.

»Jeg kan ikke komme nærmere ind på den præcise tilstand, men det er alvorlige tilfælde,« forklarede han.

De thailandske myndigheder kontaktede den danske ambassade i den thailandske hovedstad, Bangkok, omkring klokken 03.00 dansk tid natten til fredag.

Der vil være en politiefterforskning lokalt, forklarede direktøren for Borgerservice.

Det forventes også, at folk fra ambassaden kan være fremme i Chiang Mai natten til lørdag.

De unge er ifølge Steen Hommel mellem 19 og 24 år.