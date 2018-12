Stadig flere unge piger vælger at blive sugardaters, hvor de typisk dater og/eller har sex med mænd til gengæld for gaver eller penge. Og flere af dem søger også rådgivning.

»Vi oplever især, at de unge også bliver truet af de her mænd. De bliver truet med, at mændene vil afsløre deres identitet, hvis ikke de vil blive ved med at mødes.«

Sådan fortæller Christina Wind, ansvarlig koordinator for RedenUng, der er en landsdækkende rådgivningsportal for unge, der søger råd om køb af sex.

Her ringer eller skriver unge som gamle ind for at få rådgivning om sugardating.

Oftest er det piger, sommetider under 18 år, der er sprunget ud i et sugardating-forhold med en mand, men som efterfølgende har brug for hjælp.

For nogle handler det om frygten for, at andre skulle finde ud af, hvad de har lavet.

For andre er det mere konkrete trusler fra mændene, der ifølge Christina Wind eksempelvis kan 'true med at melde ud på Facebook, hvem pigerne er', hvis de ikke indvilger i fortsat at mødes med manden.

Begrebet 'sugardating' dækker over et koncept, hvor det som oftest er unge piger, der mødes med ældre, velstående mænd og udveksler sex til gengæld for gaver eller penge.

RedenUng har i det seneste år oplevet en stigning i antallet af henvendelser om sugardating, men har ikke dokumentation for, at flere unge rent faktisk sugardater.

Det har Christian Groes til gengæld.

»Vi ved, det er i vækst. Herhjemme er der fire-fem sugardater-hjemmesider, og hvis vi tager den største af dem, så er antallet af profiler steget fra 8000 til 78.000 i 2017. Det er jo nogle ret store tal,« siger han og fortsætter:

»Det kan godt være, at kun en fjerdedel er aktive, men det er så også lige under 20.000, og hvis man sammenligner med antallet af prostituerede herhjemme, som er 4000-5000, så er det ret vildt. Også i forhold til, at der bliver lavet mange tiltag for prostituerede, men meget få for sugardaters. Der er et kæmpe hul.«

Christian Groes er lektor i Kultur- og Sprogmødestudier på Roskilde Universitet, og han har netop fået bevilget 4,9 millioner kroner til et nyt forskningsprojekt om ... ja ... sugardating.

Her skal han undersøge, hvilke problemer de unge sugardaters oplever, og hvilke sociale indsatser der kan hjælpe dem.

»Ud over overskrifter i medierne og de forskellige portrætter på tv, så ved vi faktisk ikke, hvad der foregår. Alle har en opfattelse af, at de ved, hvordan miljøet er, men rent videnskabeligt ved vi meget lidt. Hvem er involveret? Hvad er deres baggrund?« siger han.

Den gængse forestilling er nok, at de unge kvinder udelukkende sugardater for pengene, men det er ikke hele sandheden.

Det er i hvert fald ikke det, som Christian Groes forventer at kunne konkludere.

»Vi har en hypotese om, at det er en form for afhængighed af det økonomiske, følelsesmæssige og sociale til de her sugardaddies. De dækker nogle behov på de her områder. Kvinderne kan bruge deres seksualitet over for de her mænd og få noget økonomisk ud af det. Men de får også opbakning, anerkendelse og bekræftelse, og det kan være meget vigtigt,« siger han.