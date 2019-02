Trods år med kritik af vaccine mod livmoderhalskræft har piger og forældre igen genfundet tilliden.

Omkring 40.000 piger valgte i det forgangne år at lade sig vaccinere mod hpv, der senere i livet kan føre til livmoderhalskræft.

Det er en stigning på over 20 procent i forhold til året før, hvor 31.714 blev vaccineret, viser nye tal fra Statens Serum Institut.

- Det er fantastisk.

- Det viser, at der er rigtig mange forældre og piger, der har taget imod hpv-vaccinen og dermed er beskyttet mod livmoderhalskræft, siger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen, om de 38.624 piger, der i 2018 blev vaccineret.

Hpv-vaccinen blev ellers genstand for kritik i 2015, da der kom meldinger om svære bivirkninger blandt piger, der havde fået vaccinen. Det betød dengang et fald i antallet af piger, der blev vaccineret.

Men ifølge Sundhedsstyrelsen tyder de nye tal på, at piger og forældre har genfundet tilliden.

- Vi lancerede i 2017 en indsats, hvor formålet var at give noget nuanceret information om hpv-vaccinen, og hvorfor man skulle lade sig vaccinere.

- Tallene ser ud som om, at folk har taget rigtig godt imod det og har kunnet bruge det. Og nu er der rigtig mange, der har besluttet at vaccinere deres piger, siger Bolette Søborg.

Ifølge tallene fra Statens Serum Institut er 58 procent af pigerne fra årgang 2003 vaccineret. Og selv om det stadig er et stykke fra Sundhedsstyrelsens håb om en tilslutning på 80 procent, så går det i den rigtige retning, da tallet for to år siden var 28 procent.

Hver dag får en dansk kvinde konstateret livmoderhalskræft. Samtidig er der hvert år omkring 6000 kvinder, der opereres for forstadier til sygdommen.

Men hpv-vaccinen forebygger både livmoderhalskræft og forstadier til livmoderhalskræft. Derfor er Kræftens Bekæmpelse glade for, at der igen er tillid til vaccinen.

- Det har stor betydning, fordi en høj tilslutning til hpv-vaccinationen betyder, at færre kvinder i fremtiden skal opleve at få livmoderhalskræft, siger Janne Bigaard, overlæge i Kræftens Bekæmpelse.

Det er endnu for tidligt at se et fald i antallet af kvinder, der får konstateret kræft i livmoderhalsen, da vaccinen stadig er ny. Men det betyder ikke, at man ikke allerede kan se en effekt af vaccinen, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse.

- Vi kan se, at der er sket et fald i celleforandringerne på livmoderhalsen hos de piger, der er blevet vaccineret.

- Det tyder på, at der i fremtiden vil ske i fald i tilfælde af livmoderhalskræft, siger Janne Bigaard.

