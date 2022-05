»Det var en god ting at blive far. Det er stadig det, der giver en stabilitet i mit liv og en grund til at leve.«

Simon Oxby er en af 444.805 danskere, der i 2021 fik antidepressiv medicin.

Et antal, der har været konstant stigende siden 2017, hvor 413.155 tog medicinen, viser nye tal fra medicindatabasen Medstat.

54-årige Simon Oxby, der ikke har ønsket at få sit billede i avisen, har taget medicinen ‘on and off’ i løbet af de seneste tyve år, hvor han har prøvet forskellige præparater.

SÅ DEPRIMEREDE ER DANSKERNE Antallet af personer, som mindst én gang har købt antidepressiv medicin: 2017: 413.155

2018: 416.095

2019: 419.800

2020: 426.125

2021: 444.805 Kilde: Medstat.

»Jeg havde det på et tidspunkt sådan, at det eneste, jeg kunne forestille mig var godt, var at få en kop kaffe. Det var et lille håb, der gav nydelse og betød noget for mig. Depression er et stemningsleje, hvor man kan se det dårlige i alting. Men siden jeg blev far, har jeg haft en lang periode på 10 år, hvor jeg ikke har været deprimeret,« siger Simon Oxby, der blev far som 40-årig.

Særligt i 2021 har antallet af danskere, der tager antidepressiv medicin taget et nøk opad. Praktiserende Lægers Organisation kalder udviklingen for »ærgerlig«.

»Men corona har desværre ført til øget isolation og ensomhed blandt mange mennesker. Jeg tror derfor, der vil ske et fald nu, hvor samfundet er genåbnet,« siger PLOs næstformand, Mireille Lacroix.

Hun fortæller til B.T., at det hører med til det samlede billede, at antidepressiv medicin også bruges i andre sammenhænge, til for eksempel patienter med kroniske smerter og som alternativ til afhængighedsskabende opioider.

Sådan virker medicinen Modvirker tvangstanker og tvangshandlinger.

Har angstdæmpende effekt og forebygger panikanfald.

Kan virke sløvende eller beroligende, så man nemmere kan falde i søvn (aftager som regel efter en-to uger).

Har stemningsløftende effekt. Er du i tvivl om, hvorvidt du skal tage medicinen, eller får du bivirkninger, bør du opsøge læge. Det er uforsvarligt at stoppe din behandling uden at involvere en læge. Mulige bivirkninger kan f.eks. være kvalme, appetitløshed, svimmelhed, nedsat sexlyst eller hovedpine. Kilde: Depressionsforeningen m. fl.

»Så forbruget af antidepressiva mod smerter er steget, i takt med at forbruget af morfin er faldet,« siger hun.

Hos Sind – Landsforeningen for psykisk sundhed – påpeger formand Mia Kristina Hansen, at der især er problemer med lange ventetider hos psykologer, og at mange derfor ofte går lang tid, inden de får den fornødne hjælp mod deres depression.

»Nogle gange er medicinen nødvendig, men jeg tror også, at hvis man hurtigere kan få adgang til en psykolog, så kan man afværge, at mange mennesker også skal have medicin – eller få det længere tid, end hvad der er nødvendigt,« siger hun.

Simon Oxby er lige nu i en periode i sit liv, hvor han igen tager antidepressiv medicin.

For ham er medicinen nødvendig, også selvom han tidligere i sit liv har trappet ud.

»Det er lidt som at få en firehjulstrækker, der kan trække en op af hullet. Før jeg fik medicin, havde jeg svært ved at komme op ved egen hjælp. Så for mig har det været en god oplevelse,« siger han.

Han kan dog nikke genkendende til, at det er svært at få professionel hjælp i det offentlige.

»Jeg har selv betalt, for ventetiderne er så lange,« siger Simon Oxby, der desuden løber og dyrker yoga for at holde depressionen i skak.

Næstformand hos Praktiserende Lægers Organisation Mireille Lacroix understreger vigtigheden af, at der er gode behandlingstilbud til borgere med psykiske lidelser.

»PLO har sammen med psykiaternes og psykologernes foreninger foreslået, at vi styrker indsatsen i det nære sundhedsvæsen for personer i mental mistrivsel, blandt andet med krisesamtaler hos de praktiserende læger og bedre mulighed for henvisning til psykolog«, siger hun.

Regeringen er desuden på vej med en længe ventet 10-års plan, der har til formål at styrke psykiatrien, herunder, at flere danskere får et bedre mentalt helbred.