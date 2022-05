Flere og flere danskere vælger at droppe den traditionelle helårsbolig og bo i sommerhuset hele året rundt i stedet.

Således viser tal fra Danmarks Statistik, at 24.056 af i alt 221.287 sommerhuse i Danmark nu er beboet året rundt.

Det svarer altså til cirka hvert tiende sommerhus.

»De fleste sommerhuse er i dag velisolerede og opvarmede, så man kan bo i dem,« siger Thomas Hovgaard, som er presseansvarlig i ejendomsmæglerkæden Estate.

»Samtidig giver det utrolig god mening at nedskalere til et sommerhus, hvis man for eksempel kun er to i husstanden, da det som udgangspunkt er billigere at bo i et sommerhus end i en traditionel helårsbolig,« forklarer Thomas Hovgaard.

De seneste fem år er antallet af beboede sommerhuse steget med knap 2.000 – altså cirka ét om dagen i perioden.

Og udviklingen er i høj grad et resultat af den nye planlovgivning fra 2017, som gjorde sommerhusmarkedet mere liberalt, pointerer Thomas Hovgaard.

Her blev det nemlig tilladt at benytte et sommerhus til helårsbeboelse for pensionister efter et års ejerskab, men også coronapandemien har skubbet på udviklingen.

Derudover kommer stigende boligpriser i Danmark.

»Hvis man har ejet en bolig det meste af sit voksenliv og realiserer den og i stedet køber eller lejer et sommerhus, vil man som regel have et positivt regnestykke, som gør, at man har ekstra midler til sit otium,« siger Thomas Hovgaard

Han mener, at sommerhusejere, som overvejer at flytte i sommerhuset hele året, med fordel kan foretage investeringer i at gøre det helårsanvendeligt, da de fleste alligevel bruger sommerhuset i perioder året rundt.