I Silkeborg er der nu så mange alger, at kommunen fraråder badning i to søer. Aarhus og Skanderborg slås også med blågrønalger

For to dage siden måtte Skanderborg Kommune kapitulere og indføre badeforbud ved Stilling Strand, og nu er den også gal i Silkeborg. I Aarhus er der også problemer med alger flere steder.

I Silkeborg fraråder kommunen nu badning i Silkeborg Langsøs midtbassin og Gjessø.

- Der er rigtig mange alger i vandet, og det er sikkert blågrønalger, og der skal man ikke hoppe i vandet, siger Maibritt Langfeldt Sørensen, der er biolog i Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

I Aarhus har miljøvagten spottet blågrønalger i Brabrand Sø og Aarhus Å, og derfor skal man også her undgå kontakt med vandet.

Det er ikke for at genere badegæster, at først Skanderborg Kommune og nu Silkeborg Kommune fraråder badning i visse områder. Det kan ganske enkelt være sundhedsskadelig at komme i nærheden af blågrønne alger.

- Hvis man bader et sted med mange alger, kan man få udslæt og forgiftning med hovedpine, kvalme og opkast. Man skal sluge noget vand, inden man kan mærke, at man bliver syg, men man skal passe på alligevel, fordi det er giftigt, siger Maibritt Langfeldt Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

I søer med mange næringsstoffer giver kombinationen af varmt og vindstille vejr rigtig gode betingelser for blågrønalger, og det er særlig børn og hunde, der er udsatte.

- Børn er små, og derfor er de mere udsatte. Hunde er også meget udsatte, og det sker nogle gange, at en hund dør, når de har drukket af det her algevand, så de skal holdes væk fra vandbredden, siger biolog Maibritt Langfeldt Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er også mange alger i Silkeborg søerne. Selvom vandet er klart de fleste steder, kan algerne blæse sammen og give problemer lokalt. Men indtil videre er det ikke så slemt, at kommunen vælger at fraråde badning.

Mens man altså skal holde sig fra at hoppe i vandet i Silkeborg Langsøs midtbassin og Gjessø, ser badevandskvaliteten fin ud i langt de fleste andre badesøer i Silkeborg. Det gælder fx Almindsø, Thorsø og Bryrup Langsø. Hinge sø er ret plaget af alger, men endnu ikke så meget, at man ikke bør bade.

I Skanderborg har kommunen som nævnt indført badeforbud ved Stilling Strand, men kommunen holder også godt øje med Skanderborg Sø.

- Vi er begyndt at se flere alger i Skanderborg Sø. Det er også en situation, vi følger, og som vejret er nu, går det kun en vej, sagde miljøsagsbehandler Pernille Groth tirsdag til TV2 ØSTJYLLAND.