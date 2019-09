Overhalingsforbud for lastbiler indføres på større del af motorvejsnettet for at give bedre trafikafvikling.

Nu udvides antallet af motorvejsstrækninger, hvor lastbiler ikke må overhale.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

I dag er der forbud mod overhalende lastbiler på i alt 230 kilometer motorveje.

Det gælder dele af Østjyske Motorvej, Fynske Motorvej, Sønderjyske Motorvej, Nordjyske Motorvej og Vestmotorvejen.

Nu udvides forbuddet til at omfatte yderligere 270 kilometer.

- En udvidelse af det eksisterende overhalingsforbud kan være med til at skabe mere ro i trafikken. Særligt i de travle morgen- og eftermiddagstimer, forklarer transportminister Benny Engelbrecht (S).

Problemet med overhalende lastbiler er, at det kan sænke tempoet for de personbiler, som kører bag.

Overhalende lastbiler betegnes også som elefantvæddeløb netop med hentydning til, at lastbilerne ikke accelererer så hurtigt.

De hidtidige erfaringer med overhalingsforbuddet viser ifølge Vejdirektoratet, at det har haft en effekt.

Andelen af lastbiler i venstre spor er således faldet fra cirka to-tre procent til cirka 0,5 til 1 procent på strækninger med forbud.

Vejdirektoratet går nu i gang med at sætte nye skilte med overhalingsforbud op på flere motorvejsstrækninger.

Forbuddet vil være gældende fra det øjeblik, skiltene står langs vejkanten.

/ritzau/