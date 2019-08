Det danske band Volbeat udkommer i morgen (fredag, red.) med sit syvende album, men det bliver uden anmeldelser fra en lang række danske medier.

Volbeat har nemlig ikke ville levere et anmeldereksemplar af pladen 'Rewind, Replay, Rebound' til Ekstra Bladet og Devilution.

Det har fået Information, Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten, Poplish, Blastbeast og GAFFA til at droppe deres anmeldelser af den nye plade såvel som andre plader og koncerter, indtil Volbeat igen vil lade sig anmelde af alle medier.

Anmelder på Devolution, Jon Albjerg Ravnholt, har lavet et skriv på mediets hjemmeside, hvor han forklarer situationen set fra deres synspunkt, og hvor han kritiserer Volbeat for at boykotte nogle medier.

‘Er der en voksen til stede? Vil de så ikke godt fortælle Volbeat, at skolegårdens lov ikke længere gælder, når man er blevet store?,’ skriver Jon Albjerg Ravnholt og forklarer, hvorfor han mener, at Volbeats udelukkelse af Devolution og Ekstra Bladet er et problem.

‘Det kan ikke tolkes som andet end et forsøg på at lægge hindringer i vejen for en fri og uafhængig presse.'

'Selvfølgelig kan de medier, der ikke bliver akkrediterede til koncerterne, vælge at betale for en billet og sende en anmelder alligevel. Men det er ikke det, det handler om.’

Kritikken går især på, at Volbeat som det bedst sælgende danske metalband nogensinde genererer en stor interesse, og udelukkelsen af nogle medier gør dem ude af stand til at anmelde Volbeats produkt, før nyhedsværdien i selve anmeldelsen er trådt ud af kraft.

Michael Poulsen, forsanger i det danske rockband Volbeat. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Michael Poulsen, forsanger i det danske rockband Volbeat. Foto: Bax Lindhardt

B.T. vælger til gengæld at anmelde Volbeats kommende album, fordi mange danskere er interesserede i bandet.

Det fortæller ansvarshavende chefredaktør på B.T., Michael Dyrby.

»Vi er opmærksomme på, at andre medier ikke ønsker at anmelde det, da enkelte medier ikke kan få udleveret et anmeldereksemplar. Det er muligt for alle medier at skaffe sig Volbeats album, hvis man ønsker at anmelde det, man kan eksempelvis købe det, når det udkommer,« siger Michael Dyrby og fortsætter:

»B.T. har tidligere deltaget i fælles boykots af pressemøder og koncerter, hvor enkelte medier er blevet udelukket. Det er upassende. Men ved udgivelser, som alle kan skaffe sig, er det et slag i luften at lave fælles boykots.«