Problemerne med opførelsen af supersygehuset i Aalborg har vist sig at være mange.

I marts fortalte Region Nordjylland om massive vandskader i byggeriet.

Men nu viser mails og tilsynsnotater, som DR har fået aktindsigt i, at problemet med fugt havde været kendt langt før marts.

»På min rundering i bygning D03 i dag, blev jeg gjort opmærksom på, at der står vand i vindueselementerne. Når man borer huller til radiatorrør i lysningerne på vinduet, står der meget vand ud af hullet. (..) Det er vel ikke så godt???«

Sådan lyder en mail fra 2019 fra en medarbejder med tilknytning til byggeriet.

Gulvet i byggeriet var i marts beskadiget hele 110 steder. Foto: Region Nordjylland Vis mere Gulvet i byggeriet var i marts beskadiget hele 110 steder. Foto: Region Nordjylland

I 2019 bliver murværket afleveret, og selvom der ikke står noget om vand i murværket i afleveringsrapporten, skriver flere medarbejder måneder efter om problemet.

En medarbejder skriver blandt andet om meget ildelugtende vand, der kommer ud, når der bores i lysningsneddækningerne.

Også i notater fra tilsyn mellem 2017 og 2019 blev problemerne opdaget og nedskrevet.

Byggetilsynet understregede, at håndværkerne skal være mere opmærksomme på, at der kan trænge vand ind i byggeriet på grund af utilstrækkeligt fugede mursten.

Isoleringen mellem vindue og alu-skinne er fyldt med vand. Billedet er fra marts. Vis mere Isoleringen mellem vindue og alu-skinne er fyldt med vand. Billedet er fra marts.

Tilsynet skriver også, at isoleringen er drivvåd nogle steder på grund af, at sne har smeltet ned på det, og der ikke er blevet dækket ordentligt af for regnvand.

I marts lagde regionsrådsformand Mads Duedahl sig fladt ned på grund af problemerne på supersygehuset, der i alt bliver 1,4 milliarder kroner dyrere og seks år forsinket.

»Ærligt talt, så er jeg rigtig træt af det. Det er dybt frustrerende, at vi igen finder udfordringer. Det er fejl, som er skabt i fortiden, og det er vores lod nu at få det færdiggjort og rette op, men det er rigtig frustrerende, at væggene er fyldt op med vand,« sagde Mads Duedahl til B.T.