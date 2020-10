Et lægemiddel, som kan give op til syv måneders længere levetid, anbefales nu til flere kræftpatienter af råd.

Flere lungekræftpatienter anbefales nu i kombination med kemoterapi at få lægemidlet Keytruda.

Det fremgår af nye anbefalinger fra Medicinrådet, som rådgiver regionerne om brug af medicin på sygehusene.

Rådet lægger vægt på, at midlet i gennemsnit kan give syv måneders længere levetid i kombination med kemoterapi. Og flere patienter er fortsat i live efter 18 måneder.

Kræftmidlet er allerede godkendt til behandling af en anden type patienter med lungekræft.

Så det er ikke et nyt og uafprøvet middel.

Hvert år bliver 300 danskere diagnosticeret med den variant af lungekræft, som Keytruda nu anbefales til.

Medicinrådet har efter flere vurderingsrunder nu valgt at anbefale midlet til flere lungekræftpatienter.

Indtil nu har den danske anbefaling været begrænset til en undergruppe af lungekræftpatienterne.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse vil anbefalingen berøre omkring 200 patienter årligt. Behandlingen bruges og er godkendt til lungekræftpatienter i store dele af Vesteuropa.

Og det er utrolig vigtigt, at midlet nu er godkendt til at behandle flere lungepatienter, lyder det fra Jesper Fisker, der er direktør i Kræftens Bekæmpelse.

- Vi har at gøre med en patientgruppe med en sygdom, som er så vanskelig at behandle, at der ikke rigtigt er noget alternativ. Her er prognosen meget dårlig.

- Faktisk løber man en umiddelbar risiko for at dø af sin sygdom. Og der betyder det her præparat, at det kan give dem syv måneders ekstra overlevelse. Og det er jo fantastisk at opleve i en situation, hvor alternativet næsten ikke er til at bære, siger han.

Nogle lungekræftpatienter oplever, at kroppens naturlige immunforsvar er forhindret i at genkende og bekæmpe kræftcellerne.

Midlet Keytruda har evnen til at ophæve de hindringer, så immunforsvaret igen kan slå kræftcellerne ihjel.

/ritzau/