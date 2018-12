Mandag eftermiddag er det slut. Når de 24 tilbageværende BR- og Toys'R'Us-butikker mandag drejer nøglen om efter fredagens annoncerede konkurs, er det slut med at købe legetøj, indløse gavekort eller bytte julegavehøstens dubletter.

Og så alligevel ikke. En række legetøjsbutikker, som ellers intet har med BR eller Toys'R'Us at gøre, har nemlig tilbudt at hjælpe nødstedte kunder landet over, som er kommet i klemme efter legetøjskædernes konkurs.

»Der ligger ikke noget skjult i det her. Det er ikke for at slå plat på noget. Udgangspunktet er at hjælpe børn til at bytte deres gaver. Det er for børnenes skyld,« siger Claus Kirstein, indehaver af Legekæden i Aars, til TV 2 Nord.

Efter at Legekæden i Aars og Støvring har tilbudt at ombytte til andet legetøj eller udstede tilgodebevis til butikken i hele januar, har Legekæden i Nykøbing Falster og Bogense samt Lange Isenkram i Ringkøbing fulgt trop, kan man læse på butikkernes Facebook-sider.

Disse butikker har åbent indtil 31. december Størstedelen af Top-Toys butikker lukkede øjeblikkeligt, da konkursen blev meldt ud, men 24 butikker holder åbent indtil 31. december. Det gælder følgende: BR Algade, Ålborg

Rødovre

Rosengårdcentret, Odense

Frederiksberg Centret

Nykøbing Falster

Kolding Storcenter

Randers Storcenter

Ro’s Torv, Roskilde

Bruun’s Galleri, Århus

Borgen, Sønderborg Toys R' Us Tåstrup

Rødovre

Aalborg

Odense

Tilst

Esbjerg

Næstved

Gentofte

Kolding

Holbæk

Field’s

Holstebro

Slagelse

Viborg

For alle butikker gælder det, at varens pris skal være synlig. Ellers må man fremvise bon.

Til gengæld må man gerne komme med legetøj, som butikken ikke nødvendigvis fører. I Hvert fald i Legekæden i Aars og Støvring, fortæller indehaveren til TV 2 Nord.

»Vi må se, om vi kan sælge de specialvarer, som BR og Toys’R’us har. Resten af det er formentlig noget, vi har på hylderne i forvejen,« siger Claus Kirstein.

Legekæden er styret således, at den enkelte indehaver må bestemme, hvordan vedkommende vil styre butikken. Vær derfor opmærksom på, at det ikke er alle Legekæden-butikker, der tilbyder samme gode service.