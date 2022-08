Lyt til artiklen

Nordsjællands Brandvæsen opfordrer flere kvinder til at trække i branduniformen.

»Der er behov for at gøre op mod den traditionelle forestilling om, at jobbet som brandmand kun er for mænd,« siger Claus Larsen, der er operativ chef i Nordsjællands Brandvæsen, til TV 2 Lorry.

I Nordsjællands Brandvæsen er blot to ud af 130 deltidsbrandfolk kvinder.

Han håber derfor på, at flere kvinder vil søge et job i brandvæsenet.

Opfordringen til at flere kvinder skal trække i branduniformen kommer blandt andet, fordi de i Nordsjællands beredskab har oplevet stor mangel på deltidsbrandfolk.

Rekrutteringsudfordringerne forklarer Claus Larsen med, at det er svært at finde folk, som bor tæt nok på den station, hvor de er tilknyttet.

Udover at kvinder kan hjælpe på rekrutteringsudfordringerne, håber Claus Larsen også, at det vil skabe en helt anden forandring.

Han udtaler til TV 2 Lorry, at flere kvinder i den ellers mandsdominerede verden potentielt kan medvirke til en bedre omgangstone i brandvæsenet.