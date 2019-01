Tirsdag blev det lovligt for folk over 18 år at have en peberspray i hjemmet. Men flere har tænkt sig at bryde loven og tage den med sig, når de skal ud.

B.T. har fået over 70 henvendelser fra kvinder, der fortæller, at de har i sinde at tage deres peberspray med uden for hjemmets fire vægge på trods af, det kan udløse en bøde på 3.000 kroner.

»Jeg tænker, hvis man kan have den derhjemme, kan man vel også have den med i tasken. I sidste ende går det vel kun ud over en selv. Om man har den eller ej,« siger 19-årige Caroline Kampf.

Fra hende og de fleste andre kvinder, B.T. har været i kontakt med, lyder samme svar: 3.000 kroner er en minimal pris at betale for sin egen sikkerhed.

19-årige Caroline Kampf. Vis mere 19-årige Caroline Kampf.

»Jeg vil kunne beskytte mig selv, og så tager jeg gerne en bøde på 3.000 kroner. Det er en lille pris for at beskytte sig selv, synes jeg Det er da rart, man kan forsvare sig, hvis man for eksempel går i en mørk blindgyde. Det er bare tanken om, at man har den, der er tryg,« siger Caroline Kampf, der bor i Værløse.

Hun har allerede anskaffet sig en peberspray, og den kommende weekend, når hun skal hjem fra byen og tilbage til Værløse, vil den ligge lunt i hendes håndtaske.

Og det er ikke kun i hendes taske, at en af de små, hidsige sprayflasker vil være at finde fremover. Spray, der altså i praksis giver den ramte person akut øjenkrampe med deraf følgende midlertidig blindhed i op til tre kvarter.

34-årige Jeanette Miland fra Helsingør har tænkt sig at anskaffe sig en af disse hurtigst muligt og bære den med sig overalt, for hun har brug for at føle sig tryg.

34-årige Jeanette Miland. Vis mere 34-årige Jeanette Miland.

»Samfundet bliver mere og mere utrygt. Lige så snart du tænder for tv’et eller radioen, hører du om en, der er blevet voldtaget eller overfaldet. Folk har ikke den samme respekt over for hinanden mere,« siger Jeanette Miland til B.T. og fortæller, at hun faktisk troede, at den nye lov betød, at man måtte have den med sig alle vegne:

»Vi lever i 2019, så jeg tænkte, det var en selvfølge. Det burde være lovligt at have den med sig overalt, hvis man bruger den med omhu.«

Men den nye viden om, at den kun er lovlig at opbevare i hjemmet, rører hende ikke det fjerneste. Hun har tænkt sig at tage den med sig, når hun skal ud.

»Hvis det kan redde mit liv, så jeg vil hellere betale 3.000 kroner. Eller i stedet for at skulle leve med en voldtægt resten af mit liv,« siger Jeanette Miland.