I mange år havde det lange udsigter, hvis danske kvinder ønskede at blive gravide med en ægdonor.

Donorerne var få og ventetiden lang, men nu er der overraskende godt nyt.

Der er sket en stor stigning i antallet af kvinder, der bliver gravide med hjælp fra donoræg, viser en ny rapport om assisteret reproduktion fra Sundhedsstyrelsen.

I 2018 stod 371 kvinder med en positiv graviditetstest i hånden efter at have fået doneret et æg. I 2015 var tallet 84.

»Det er virkelig positivt,« siger formanden for Dansk Fertilitetsselskab og direktør i fertilitetsklinikken StorkKlinik, Kathrine Birch Petersen.

Hun fortæller, at der er kommet mange flere ægdonorer, og det baner vejen for flere behandlinger.

»Der har desværre været enorm lang ventetid tidligere. For et par år siden kunne det være to år, nu er nogle klinikker helt nede på en ventetid på et par måneder,«

Stigningen i brugen af donoræg ses, efter at en bred politisk aftale i 2016 skulle gøre det mere attraktivt for kvinder at donere æg.

Politikerne hævede blandt andet kompensationen for at donere æg fra 2.400 kr. til 7.000 kr. og iværksatte en informationskampagne til mulige ægdonorer.

»Antallet af behandlinger med donoræg er mere end fordoblet siden lovændringen i 2016, en virkelig markant stigning,« siger Lars Eriksen Videbæk, afdelingschef for Analyse, Statistik og Økonomi i Sundhedsdatastyrelsen.

En højere betaling til donorerne er dog langtfra den eneste forklaring på, at flere kvinder vælger at donere deres æg, mener Kathrine Birch Petersen.

»Dem, der henvender sig til os for at donere æg, angiver aldrig økonomi som motiv. De kommer, fordi de ønsker at hjælpe. Mange af dem kender selv nogle, der har problemer med at blive gravide og få børn,« fortæller hun.

Når en kvinde vælger at blive gravid med donoræg, er det, fordi hendes egne æg ikke kan bruges.



Det kan der være mange årsager til, men fælles for kvinderne, som vælger den løsning, er, at det ofte er sidste udvej, forklarer Kathrine Birch Petersen.

»Typisk ender man der efter et langt fertilitetsforløb. Ægdonation er det sidste valg, og det er ofte et meget svært valg at fravælge sin egen genetik. De fleste drømmer jo om at kunne se sig selv i deres børn,« siger hun.