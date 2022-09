Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Inden længe kan det blive en mørk fornøjelse at færdes på gader og stræder i nattetimerne flere steder i Region Hovedstaden.

Flere kommuner overvejer således at slukke for gadebelysningen om natten.

Det skriver TV 2 Lorry efter at have lavet en rundspørge blandt kommunerne i regionen.

11 af de 34 kommuner har svaret – og af dem overvejer mere end halvdelen at slukke for lyset for at spare på strømmen og dermed de trængte kommunale budgetter.

Det gælder for kommunerne Frederiksberg, Gladsaxe, Brøndby, Glostrup, Halsnæs og Albertslund.

I en af dem kommer det på dagsordnen allerede tirsdag.

Her skal byrådet i Albertslund Kommune drøfte forskellige muligheder for at spare på energien, og at slukke for gadebelysningen i nattetimerne er en af dem.

I Solrød Kommune spares der allerede på gadebelysningen om natten.

Du kan også spare på den stadigt dyrere el-regning.

B.T. har i samarbejde med Henrik Bisp, fagekspert i Videncenteret Bolius, og forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen lavet 11 sparetip, der kan sende din regning markant ned.

Dem finder du lige HER.