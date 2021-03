Ingen tidsbegrænsning og lov til at synge med på salmer får kirker til at rykke påskegudstjenester udenfor.

Flere kirker vælger at afholde nogle af påskens mange gudstjenester udendørs.

Nye retningslinjer tillader op til 50 deltagere til gudstjenester udendørs. Menigheden må også synge med, og der er ingen tidsbegrænsning.

Det er en mulighed, der spreder glæde, siger sognepræst i Tved Rebecca Maria Aagaard-Poulsen.

- Det er simpelthen så fedt, at vi kan få lov til det. Man savner at kunne samle menigheden omkring sig.

- Påskesøndag er jo lige så vigtig som julen, en festdag, og det skal vi gøre det til, siger hun.

I Tved afholdt de også en udendørs gudstjeneste juleaftensdag. De erfaringer har sognepræsten brugt til planlægningen af påskesøndag udendørs.

- Vi talte om at holde alle påskens gudstjenester udendørs, men det kræver ret meget forberedelse. Derfor endte vi med én tjeneste udendørs - påskesøndag.

- Vi har en have ved kirken med alter, bålsted og shelter, hvor kirkemusikerne kommer ned med guitar, så det bliver lidt mere low key.

- Vi laver en coronavenlig, alternativ nadver, får besøg af en påskekylling - og så skal vi selvfølgelig synge sammen, fortæller Rebecca Maria Aagaard-Poulsen.

Også i Ringe Kirke bliver en af påskens mange gudstjenester afholdt under åben himmel.

Her bliver det 2. påskedag, hvor gudstjenesten bliver holdt foran kirken, fortæller sognepræst Karen Blauenfeldt Dam.

- Vi rykker hele gudstjenesten udenfor, men den bliver nok ikke helt så lang, fordi vi skal stå op.

- Men der skal synges fire salmer, være tekstlæsning og samvær. Vi savner at synge sammen, og jeg tror, fællessang har en stor betydning, så det er fantastisk, vi kan få lov at gøre det, siger hun.

Sidste år var det ikke muligt at tage i kirke fysisk til påske på grund af coronarestriktioner. Og til jul blev der med kort varsel indført restriktioner, der medførte aflysning af fysiske gudstjenester mange steder.

De restriktioner gælder fortsat indendørs og kræver 7,5 kvadratmeter gulvareal i kirken per person. Der må ikke synges med på salmer, og gudstjenesten må ikke vare længere end 30 minutter.

Det er især muligheden for, at menigheden kan synge med udendørs, der har utrolig stor betydning. Det siger biskop i Fyens Stift Tine Lindhardt.

- Til gudstjenester er vi ikke bare tilskuere. Vi er deltagere. Og der er sang en rigtig god måde at blive deltager på. Vi er med i gudstjenesten ved, at vi tager ordene i munden og synger dem.

- Det er en væsentlig del af gudstjenesten, og det kan vi nu udendørs, og det er dejligt, siger hun.

På Kirker.dk er det muligt at finde en oversigt over udendørs gudstjenester over hele landet.

/ritzau/