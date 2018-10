Fredag aften blev der afholdt mindeoptog for Kim Larsen. Til optoget var en række velkendte ansigter.

B.T. har talt med både Tue West, Chief One og Pilou Asbæk til mindeoptoget i Købehavn. De var alle mødt op for at mindes den afdøde musiker.

»Det var jo en folkelig begravelse, og det er en helt særlig oplevelse at være en del af. På en måde har det hele været hippieagtigt løst. Først blev koncerten aflyst og så genopstod den. Jeg tror, at Kim kigger ned og tænker: 'Helt sikkert. Det der er så rigtigt',« siger Tue West, som spillede nummeret ‘TIK-tik,’ da optoget nåede Ny- og Gammeltorv.

Sangeren fortæller, at han havde et personligt forhold til Kim Larsen. Han har nemlig spillet med ham.

Tue West til mindebegivenhed.

»Det specielle ved Kim Larsen er, at vi alle har et forhold til ham. Jeg kender ham fra min barndom, og som voksen har jeg spillet med ham til nogle af hans koncerter. Jeg har også mødt ham på værtshuse, og han var en fantastisk fyr,« fortæller han.

Mens B.T. taler med Tue West, begynder de flere tusinde mennesker på Ny- og Gammeltorv at synge sangen ‘Midt om natten.’ Han er stille et øjeblik og siger så:

»Det er et stort øjeblik i dansk musikhistorie. Det skal man bare vide. Han var med fra begyndelsen, da rytmisk musik kom til Danmark.«

Der har fredag aften været mindeoptog og -koncerter i hele Danmark. De største var i København og Odense, hvor der mødte hhv. 30.000 og 10.000 mennesker op. I Aarhus var der omkring 5.000 fremmødte.

Cheif One til mindebegivenheden

Chief One, producer og tidligere medlem af hip hop-gruppen Rockers By Choice, møder B.T. på vejen op til Ny- og Gammeltorv. Han var ligesom Tue West meget overvældet.

»Det er sindssygt rørende, det her. Det er 'once in a lifetime' (én gang i livet-oplevelse, red.). Jeg tror nærmest kun det er statsoverhoveder, der kan samle folk sådan her. Kim Larsen har været en musikalsk ledestjerne for mig. Det var ham og Gasolin, der gav mig tanken, at jeg skulle lave dansk musik,« siger han.

På ruten kommer også skuespiller Pilou Asbæk cyklende med sin datter i Christiania cykel.

»Da jeg søgte ind på teaterskolen, sang jeg 'det er en kold tid'. De stoppede mig efter to linjer. De sagde, jeg havde en forfærdelig sangstemme, og at jeg ville gøre Kim Larsen flov. Det er en landesorg det her. Jeg er opvokset med en fransk familie, så han var ikke en del af min barndom, men han var en stor del af min ungdom,« siger Pilou Asbæk.

Pilou Asbæk ti mindebegivenheden.

Til mindebegivenheden var også Rasmus Nøhr, der spillede nogle covers af Kim Larsen og Anne Marie Helger, som var konferencier.

